Autovelox, apparecchi non omologati: migliaia di multe a rischio

Tutto da rifare. Multe congelate. Il limite lo hanno superato gli autovelox.

In Veneto, come per esempio a Treviso, molti apparecchi che hanno rilevato infrazioni con conseguenti sanzioni sono autorizzati ma non omologati.

Una questione non da poco. Un automobilista multato che anche un avvocato a vincere in tre gradi di giudizio contro il comune di Treviso.

LA VICENDA

Nel 2021 gli era arrivata una multa perché in tangenziale aveva superato il limite di 90 km/h, andava a 97.

Lui, rinominato il ‘fleximan legale‘, davanti ai giudici ha portato avanti la sua battaglia sostenendo che gli autovelox dovrebbero essere omologati.

Il GdP gli ha dato ragione: la sanzione andava annullata. Il comune di Treviso ha fatto ricorso in Cassazione che però ha accolto la tesi delle legale anche se alcune circolari ministeriali sembravano equiparare le apparecchiature approvate a quelle omologate; in sostanza soltanto l’omologazione garantisce la precisione dello strumento elettronico.

Ora però tremano le casse dei comuni perché il rischio è che ogni multa possa essere contestata e annullata.

CASSE VUOTE

Il tutto potrebbe generare un problema di cassa per i comuni, soprattutto quelli più piccoli.

“Dal 2020 il ministero ha fatto solo autorizzazioni, ritenendo equivalenti ai fini sanzionatori le due procedure”, fanno sapere dall’Anci.

“I comuni, legittimamente, si sentivano in regola data l’indicazione dei ministri competenti. Ma la recente sentenza smentisce l’interpretazione sempre sostenuta dal ministero”.

La riforma promossa da Salvini parificava le due procedure. Ma poi questa parte è stata rimossa dal testo. Secondo i dati 2022 su 2,7 miliardi totali di multe pagate dagli automobilisti, 51 milioni veniva dal Veneto e 16 si incassavano con i velox. Treviso incassa 4 milioni ogni anni.

UN PRECEDENTE PERICOLOSO

Questa sentenza apre ora una strada molto pericolosa perché costituisce un precedente che consentirebbe agli automobilisti multati in tangenziale di presentare ricorso al giudice di pace, col conseguente rischio per il Comune di Treviso di veder annullate le multe che solo nel 2023 hanno portato nelle casse comunali circa 8 milioni di euro.

L’AUTOVELOX RESTA ACCESO

Il sindaco della città non nasconde il suo disappunto: “Un po’ di preoccupazione c’è” afferma Mario Conte. Tuttavia l’amministrazione ha dichiarato in una nota che non ha intenzione di spegnere l’autovelox della discordia.

“Preso atto dell’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, fermo restando un maggiore approfondimento delle motivazioni e delle conseguenze del citato provvedimento anche con la ditta che fornisce la strumentazione – si scrive nella nota – si ritiene opportuno mantenere operativi i sistemi di rilevazione della velocità considerato che i termini per l’eventuale notificazione delle sanzioni possono scadere successivamente all’emanazione di ulteriori pronunce giurisprudenziali o auspicabili provvedimenti normativi o regolamentari”.

