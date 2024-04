Aversa. Tensostruttura istituto Conti: materiale pvc su pannelli fotovoltaici

Sono continuati per tutta la giornata odierna gli interventi dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta per fronteggiare tutte le chiamate di siccorso per i danni che si sono venuti a creare dalla serata di ieri a causa del forte vento.

Oltre l’impalcatura caduta ieri sera, si sono registrati molti interventi soprattutto per alberi su sede stradale, cornicioni e tabelloni pubblicitari pericolanti.

Inoltre questo pomeriggio, verso le ore 17, una squadra proveniente dal distaccamento di Aversa, è intervenuta in via Enrico de Nicola, nel comune di Aversa, presso la scuola superiore ” Osvaldo Conti” dove a causa del forte vento si è verificato la rottura di una grossa copertura in materiale PVC di una tendostruttura, di cui parte della stessa è andata a finire sui pannelli fotovoltaici della scuola.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto, con l’ausilio di un’autoscala proveniente dalla sede centrale del Comando, a rimuovere la parte pericolante della copertura in PVC, mettendo in sicurezza la tendostruttura e l’intera area limitrofa.