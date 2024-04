Lusciano. Revisore conti revocato: botta e risposta minoranza – maggioranza

In quel di Lusciano, a tenere caldi i marciapiedi, è la controversia che coinvolge l’amministrazione comunale e problemi alla gestione finanziaria del territorio.

Al centro della discussione cittadina, la revoca dell’incarico del dottor Allocca, nominato dalla prefettura come membro del collegio dei revisori dei conti nel 2023.

“L’attuale maggioranza non solo non pensa al paese ma fa anche debiti, infatti il dott. Allocca nominato dalla prefettura l’anno 2023 come membro del collegio dei revisori dei conti chiama in causa l’ente, il suo incarico viene revocato dalla maggioranza in carica in consiglio comunale senza validi motivi”. A dirlo, il consigliere comunale Marco Valentino coi colleghi consiglieri Renato Mottola, Dominga Inviti, Benito Mottola, Raffaele Esposito e Luciano Palmiero.

“Il dott. Allocca non solo presenta il ricorso al Tar Campania difeso dalla studio Abbamonte di Napoli, inoltre chiede circa 62000,00 di risarcimento e l’annullamento della delibera di consiglio. Oggi la maggioranza impegna altri 5000,00 x difendersi dalla loro incapacità amministrativa”.

“Forse la revoca del dott. Allocca è dovuta al fatto che lo stesso non era in linea con ciò che la maggioranza chiedeva cioè il dissesto?”.

“A difendere il nostro Ente, noi Consiglieri di Minoranza , già in consiglio comunale, abbiamo fortemente discusso sulla necessità di non procedere a tale revoca, invitando la stessa maggioranza a rivalutare la decisione in virtù di un anticipato ricorso che avrebbe fatto il revocato revisore. Ma la maggioranza ha fatto orecchie da mercante, come sempre d’altronde”.

Non è tardata ad arrivare la replica della maggioranza che sostiene il sindaco Mariniello.

“Strano che il consigliere Valentino e la minoranza non parlino della nomina “illegittima” dell’ex presidente dei revisori dei conti fatta dall’amministrazione Esposito l’anno scorso poco prima delle elezioni, vicenda dalla quale è partita la sostituzione dell’intero collegio e per la quale dovrebbero dare delle risposte”.

“Per quanto riguarda gli incarichi legali la nostra amministrazione, come previsto dalle norme, si sta costituendo in ogni procedimento legale rispetto a quella Esposito, che perdeva ogni causa in contumacia, portando a milioni di euro di debiti fuori bilancio, tipo la vicenda ‘Manpower’ con un -700000€ in una sola giornata”.

“Ogni giorno arrivano richieste di pagamenti esosi di cose vecchie, tra cui cartelle esattoriali per iva e sentenze non registrate all’Agenzia delle Entrate, tra cui l’ultima arrivata proprio ieri per una cifra superiore ai 100000€”.