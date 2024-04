E’ stato arrestato per maltrattamenti in famiglia il 39enne di Parete che, nella serata di ieri (20 aprile), ha preso a schiaffi la compagna.

A richiedere l’intervento dei carabinieri è stata la stessa vittima.

Quando i carabinieri hanno raggiunto l’abitazione hanno trovato la donna, sensibilmente provata, ad attenderli davanti il portone di casa. Con lei c’era anche la figlia minore.

Ai militari dell’Arma la donna ha riferito di essere scappata di casa dopo che il compagno, convivente, l’aveva presa a schiaffi per l’ennesima volta.

Raggiunto in abitazione, l’uomo, in evidente stato di ebrezza alcolica ha ammesso di aver aggredito la donna senza apparente motivo.

L’uomo che inizialmente è apparso tranquillo e collaborativo, si è poi mostrato aggressivo al punto da strappare e lanciare addosso ai Carabinieri di Parete il documento di riconoscimento che gli era stato richiesto di fornire.

Arrestato, è stato condotto presso il Carcere di Santa Maria Capa Vetere.

Picchia la ex moglie, arrestato grazie ai vicini e Polizia

Ha preteso di entrare a casa della ex moglie e dopo avere sfondato la porta l’ha aggredita.

L’uomo, 63 anni, è stato arrestato grazie all’intervento dei vicini di casa e di un poliziotto fuori servizio che hanno avvisato le volanti.

Le accuse sono di maltrattamenti in famiglia, resistenza e violazione di domicilio. E’ accaduto a Genova.

L’uomo si è presentato dalla ex moglie, che lo aveva già denunciato in passato per le violenze subite, pretendendo di entrare. Al rifiuto della donna, ha cominciato a colpire a calci la porta fino a sfondarla.

Una volta dentro l’appartamento si è avvicinato alla ex e le ha dato un violento schiaffo. I vicini di casa e un poliziotto libero dal servizio hanno sentito le urla e hanno chiamato il numero delle emergenze.

Le volanti lo hanno raggiunto poco distante mentre cercava di scappare. Quando gli agenti lo hanno fermato lui ha provato a reagire.

La polizia è intervenuta anche per un allontanamento urgente dalla casa familiare di un uomo di 53 anni, già in passato ammonito dal questore per maltrattamenti alla moglie, che è arrivato a casa ubriaco e per due volte ha minacciato la donna.