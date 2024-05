Aggredisce dipendente del “Lidl” e lo minaccia con una bottiglia

Aggredisce un dipendente del supermercato ‘Lidl’ e lo minaccia con una bottiglia per fuggire dopo un furto.

Nella serata di martedì alla Centrale Operativa della Questura, sul numero di emergenza “112 NUE”, giungeva una richiesta di intervento con la quale veniva segnalato che al Supermercato “Lidl” di via Maso della Pieve un individuo, dopo aver rubato della merce ed averla occultata nei pantaloni, aveva superato la cassa del supermercato nonostante questa fosse chiusa e, in quel frangente, era stato individuato e fermato dall’addetto alla sicurezza, che pertanto lo aveva invitato ad attendere l’arrivo della Polizia.

Costui – in seguito identificato per tale E. M. H., cittadino marocchino di 28 anni con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per furto, lesioni personali, danneggiamento, rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale – incurante degli inviti dell’addetto alla sicurezza, insultandolo, continuava a camminare verso l’uscita del supermercato.

A quel punto la situazione degenerava in quanto lo straniero estraeva dai pantaloni una bottiglia di vetro, rubata poco prima, afferrava la l’addetto alla sicurezza per il bavero della felpa e, minacciando di colpirlo con la bottiglia, tentava di darsi alla fuga.

Visto quanto accaduto, alcuni clienti accorrevano in soccorso dell’impiegato e, con non poche difficoltà, riuscivano a bloccare lo straniero per i minuti necessari all’arrivo della pattuglia delle “Volanti”.

Preso in carico dagli Agenti di Polizia e condotto negli Uffici della Questura, E. M. H. veniva dichiarato in stato di arresto per rapina aggravata e, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, condotto presso la Casa Circondariale d Bolzano, a disposizione della Procura della Repubblica.

In considerazione della gravità del comportamento tenuto dal soggetto, dei precedenti a suo carico e della sua irregolare posizione in Italia, in parallelo con l’iter giudiziario il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha emesso a carico di E. M. H. un decreto di espulsione, che diverrà operativo non appena il soggetto verrà scarcerato.

Nel quadro delle quotidiane attività di prevenzione generale e di controllo del territorio effettuate dalle Pattuglie della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato di Bolzano, spesso sono chiamati ad intervenire presso Punti della grande distribuzione quali Supermercati e Centri Commerciali, frequentemente oggetto di reati predatori ed episodi di microcriminalità.