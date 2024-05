Casinò vs scommesse sportive: le principali differenze

I giochi da casino e le scommesse sportive sono fra gli intrattenimenti preferiti dagli italiani per quanto riguarda il web.

Spesso le migliori piattaforme di gaming ospitano nello stesso sito sia il casino che il betting.

Questo articolo non ha la pretesa di dire se siano meglio i giochi da tavolo verde o quelli relativi alle quote e ai pronostici sportivi.

Ma leggendo il nostro approfondimento avrai un quadro completo delle principali differenza fra casino online e scommesse.

Offerta di Gioco

I casino online sono la trasposizione moderna e virtuale dei classici giochi che si trovano nelle sale da gioco: roulette, blackjack, poker, dadi, baccarat, slot machine fino al casino live in diretta.

Le scommesse sportive invece sono la naturale evoluzione di quello che è stato il Totocalcio fino alla fine degli anni ‘90. Ormai sui siti di betting si scommette su qualsiasi sport sia pre match che live e per ogni evento ci sono una moltitudine di mercati giocabili.

Software, Algoritmi e Probabilità

I giochi da casino sono prodotti da grandi software house (come ad esempio Playtech, Pragmatic Play, Netent, Microgaming, Play’n go, Evolution Gaming e così via) che negli anni hanno cavalcato l’irrefrenabile evoluzione tecnologica, adattandola appunto al mondo del gioco e dell’intrattenimento.

Nel betting, oltre agli algoritmi per la creazione delle probabilità iniziali di un evento, va presa in enorme considerazione la gestione umana fatta dai singoli uffici trading dove operano i quotisti sportivi che ogni giorno “sfidano” i giocatori.

Tempo e Frequenza di Gioco

I giocatori di casino online possono collegarsi 24h su 24, 7 giorni su 7 ed essere certi di trovare sempre la medesima offerta sul proprio sito preferito. Ecco quindi che la gestione del tempo e della frequenza di gioco è al 100% decisa dall’utente stesso.

Nel mondo delle scommesse invece, è il palinsesto a farla da padrone, visto che ogni evento ha un orario prestabilito di inizio. Inoltre il calendario sportivo varia di mese in mese e quindi il giocatore deve adeguarsi appunto ad esso.

Aggiornamento del Prodotto

I migliori casino non aams Paypal vantano un’offerta che può toccare picchi di 7.000/10.000 giochi. Inoltre le piattaforme di gaming inseriscono praticamente ogni mese nuovi giochi. In questo modo il prodotto è sempre aggiornato, al passo coi tempi e con le esigenze dei clienti.

Se è vero che anche il betting moderno ha fatto passi da gigante negli ultimi 20 anni, sia come mole di offerta che come competitività delle quote, questo mondo resta decisamente più statico perché vincolato appunto al mondo reale dello sport.

Fortuna, Abilità e Gestione del Rischio

I giocatori di casino online conoscono fin da subito le probabilità di vittoria di un gioco (RTP) e sanno che l’algoritmo è casuale e continuativo nel tempo. Ecco perché nei giochi da casino la fortuna (il lancio di una pallina, il rotolare di un dado, l’estrazione di una carta, la vincita di un jackpot) è il tratto fondamentale.

Le scommesse sportive invece, trattandosi di un gioco di probabilità legato ai pronostici su eventi reali, lasciano grande margine all’utente. Il giocatore può studiare, analizzare, informarsi e mettere in atto strategie per una migliore gestione del rischio come ad esempio l’utilizzo degli handicap asiatici, quello dei sistemi, il cashout o il matched betting.

Esperienza di Gioco

Le sensazioni che si provano durante una sessione di giochi da casinò sono molto vicine a quelle del mondo dei videogames o degli esports. La grafica accattivante e molte volte immersiva è la prerogativa di questo universo. Allo stesso modo però con i casino live in diretta gli utenti possono vivere l’esperienza di essere realmente davanti a un vero tavolo verde.

Gli scommettitori vivono invece un’esperienza più pragmatica e meno virtuale. Dopo aver effettuato la loro puntata gli utenti possono vivere le emozioni del match guardandolo in tv o sul proprio smartphone come se fossero allo stadio.

Bonus e Promozioni

Le offerte presenti sui casino online, sia quelle di benvenuto che quelle di fidelizzazione nei programmi VIP sono principalmente dedicate ai giri gratis nelle slot (i cosiddetti free spin) o a jackpot dedicati.

I bonus scommesse invece sono più vari e legati appunto strettamente al mondo delle quote e dei pronostici: rimborso in caso di scommessa perdente, bonus multipla, quote maggiorate o promozioni legate a eventi particolari.