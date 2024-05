Investe ragazzina fuori le Poste: patente ritirata e sanzione

Ritiro della patente per 8 mesi con una sanzione da 4084 euro, a cui si sommano 1592 euro di verbale per il proprietario del motociclo per incauto affidamento.

E’ la sanzione elevata dalla polizia locale di Caserta – guidata dal comandante colonnello Antonio Piricelli – nei confronti di un giovane che, nella giornata di lunedì ha investito una ragazzina, minorenne, nei pressi di un ufficio postale della città.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio da parte degli agenti.

Sull’accaduto, la polizia locale ha acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza in uso all’ufficio postale.

Per la ragazza, fortunatamente, nulla di grave. Dopo l’arrivo in pronto soccorso è stata dimessa già in serata con una prognosi di 5 giorni.