Lusciano. Caos maggioranza, Abate: “basta inciuci”

“Penso che sia giunto il momento di porre fine agli inciuci e di smetterla di far prevalere le questioni personali sulle esigenze comuni della città. È necessario far ripartire questo territorio”.

Sono le parole di Luciano Abate, ex consigliere comunale e coordinatore del movimento politico ‘Obiettivo comune’.

“Tutti abbiamo sostenuto e creduto nel progetto politico “Lusciano col cuore” con candidato a sindaco Giuseppe Mariniello, nato ed esposto come un progetto di cambiamento e progresso per il territorio Luscianese, e per questo condiviso da più parti politiche”.

“È passato ormai un anno dall’ultima tornata elettorale ed è giusto che si faccia un’attenta riflessione sul risultato ottenuto ad oggi sotto il profilo politico-amministrativo dalla nuova amministrazione comunale. La coalizione firmata Mariniello si è presentata alla collettività come improntata sul dialogo e sulla programmazione amministrativa territoriale, sulla riorganizzazione della macchina comunale, sulla sicurezza del territorio, sul rilancio del centro storico, del commercio, sulla viabilità, sul sostegno alle fasce più deboli ecc…”.

“È invece da un anno che si discute di cose futili e irrilevanti per il nostro territorio, il quale ha bisogno di ben altro per rifiorire… Caro Sindaco io stesso ho affermato sul palco che fossi una persona di un’esperienza politica di 40 anni… Ed oggi non mi voglio ricredere”.

“Ma forse è arrivato il momento di prenderti le giuste responsabilità, di fare delle scelte, e di riavvicinare quella parte politica “sana” che ha sostenuto questa coalizione e di allontanare, invece, tutti quei soggetti che non parlano di politica, che non fanno politica, ma tutt’altro, e che ad oggi sono stati i responsabili di questo fallimento”.

“Facciamo ripartire questo paese iniziando a confrontarci sul programma reale e non sugli inciuci di palazzo o sulle questioni personali… Gli amministratori sono eletti dal popolo e i nostri elettori aspettano risposte concrete”.

“E nonostante io non sia stato eletto e non abbia un ruolo amministrativo, continuo a portare avanti la mia passione per la politica, ma una politica sana.. dando la mia disponibilità per un confronto costruttivo, affinché si possa iniziare a discutere finalmente di argomenti di utilità pubblica”.

“Lusciano non merita tutto questo. La politica è serietà e gli amministratori sono da ritenersi i principali responsabili laddove questa serietà non venga rispettata”.