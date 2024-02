Aversa. Carabinieri sequestrano mini autocarro di rifiuti

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise (CE), nel corso di un servizio mirato al contrasto dell’illecito trasporto di rifiuti, in agro del comune di Aversa (CE), e precisamente al Viale Europa, hanno notato un piccolo autocarro modello Piaggio Poker di colore rosso trasportare quelli che presumibilmente erano rifiuti.

I Carabinieri hanno proceduto a controllare il mezzo ed identificando il conducente alla guida. Sulla parte anteriore del mezzo in argomento è risultata presente la scritta con lettere maiuscole riportanti il nominativo del proprietario seguito da “Rottami”.

All’interno del cassone si è constatata la presenza di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi costituiti da: nr. 1 lavello in acciaio; un forno danneggiato; mobili in legno danneggiati; divanetto danneggiato, per un quantitativo di rifiuti stimato in circa 4 metri cubi.

Il proprietario, conducente del mezzo, nulla ha riferito circa la provenienza dei rifiuti e nessuna documentazione è stato in grado di produrre per attestarne la tracciabilità e la loro destinazione finale (Formulario di Identificazione Rifiuti).

Da visura in banca dati il mezzo oggetto di controllo non è neanche risultato iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali.

Alla luce di quanto sopra, essendo emerse a carico della persona sottoposta a controllo il reato di esercizio di attività illecita di carico e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi senza la prescritta iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, i militari operanti hanno proceduto al sequestro preventivo d’iniziativa del mezzo in argomento e dei rifiuti con esso trasportati ed hanno denunciato il conducente in stato di libertà.