Aversa. Rifiuti, indetto nuovo sciopero lavoratori Tekra

Scenderanno in piazza nuovamente i lavoratori del servizio igiene della Terra, ditta incaricata pal raccolta rifiuti ad Aversa.

La data indicata sarà il prossimo 8 marzo.

il 21 febbraio è andato in atto, come annunciato, il presidio dei lavoratori all’esterno della casa comunale che hanno protestato e chiesto audizione al commissario straordinario per illustrare le vertenze portate avanti in questi mesi come le difficili condizioni di lavoro a cui sono sottoposti gli stessi lavoratori.

Durante il sit-in, l’incontro con lo stesso

commissario che gli operatori e sindacato USB hanno giudicato positivo come la promessa per il recupero dei 2 centri comunali di raccolta

rifiuti di via Cappuccini e via Perugia.

“Durante il confronto abbiamo denunciato ancora e le continuative condizioni sulla sicurezza dei

lavoratori e degli stagionali impiegati dalla Tekra

sul sito di Aversa oltre ad un seguito importante di carenze nei turni, nel lavoro domenicale, nelle

mansioni e nei compiti svolti dalle maestranze, che non rispettano secondo noi lo stesso capitolato tra comune e azienda – fa sapere il sindacato USB -. Chiediamo alla Tekra un incontro

ulteriore in vista dello sciopero dell’ 8 marzo sulle

questioni irrisolte, che non sono state rispettate nel precedente accordo di miglioramento avvenuto tramite azione di raffreddamento nei primi giorni del mese di gennaio 2024”.

“Da quell’accordo – continua la nota – si sono

ricevute, per migliorare le condizioni dei lavoratori e dei diritti, poco o nulla e di conseguenza la congelata situazione tra il nostro sindacato e l’ azienda”.