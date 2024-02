Comunali Casal di Principe, il punto di vista di CasaleLab

“Siamo vicini all’appuntamento elettorale a Casal di Principe e noi giovani volontari osserviamo con attenzione l’evolversi della situazione politica nella nostra città. A pochi mesi dalla presentazione delle liste percepiamo un alone di incertezza, preoccupati che ciò possa andare a discapito della nostra comunità”. A dirlo, tramite nota stampa, il presidente dell’associazione Gianluca Natale.

“È necessario che le forze politiche in campo, con unità di intenti, si ispirino ai principi di unione e solidarietà per raggiungere risultati sempre più ambiziosi. In 8 anni di associazionismo e volontariato riscontriamo la necessità di una maggiore attenzione ai temi della cultura, delle politiche giovanili e del rispetto delle regole”.

“A breve ci saranno nuove iniziative dell’associazione, come la visita al Quirinale con i giovani del Punto Luce di Casal di Principe, insieme al sindaco Natale e all’associazione Together APS; organizzeremo un convegno sull’importanza del diritto al voto e alla partecipazione democratica alla vita pubblica; bandiremo un concorso per vincere tre borse di studio dal valore di 300 euro ciascuno per gli studenti del Carli di Casal di Principe e del Segrè di San Cipriano d’Aversa”.

“Saremo, come abbiamo già dimostrato, al servizio della nostra Comunità attraverso azioni e iniziative che possano coinvolgere giovani e meno giovani del territorio ad interessarsi dei problemi della società e a impegnarsi come Cittadini Attivi”.