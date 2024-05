Lancia bottiglie vetro contro abitazione del compagno

51enne lancia delle bottiglie di vetro contro l’abitazione del compagno: arresto

Nella notte tra sabato e domenica, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta dalla Sala Operativa, sono intervenuti in via Carbonara per la segnalazione di una donna che stava lanciando delle bottiglie di vetro contro l’abitazione del compagno.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato una donna in evidente stato di alterazione psico-fisica seduta sul cofano di un’autovettura.

Quest’ultima, nonostante la presenza degli operatori, ha tentato nuovamente di colpire l’uomo ma è stata bloccata.

Inoltre, gli agenti hanno accertato che la prevenuta, già in precedenti occasioni, aveva aggredito l’ex compagno.

Per tali motivi, una 51enne di Capo Verde è stata tratta in arresto per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

Attentato incendiario contro agenzia funebre

Attentato incendiario all’alba contro un’agenzia funebre, in via Monte Grappa a Sassari.

Intorno alle 5,30 i malviventi hanno spaccato la vetrina dell’agenzia, in pieno centro, proprio alle spalle dell’ospedale civile Santissima Annunziata.

Ignoti hanno lanciato all’interno dei locali due bottiglie di plastica riempite con benzina e hanno appiccato il fuoco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti delle Volanti e dalle Squadra Mobile della questura, che hanno avviato le indagini per risalire ai colpevoli dell’attentato.