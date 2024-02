Comunali nel Casertano, Forza Italia agita le acque

Nessuna compattezza del centrodestra è emersa dall’interpartitico di ieri per quanto riguarda Forza Italia.

E’ in poche parole il messaggio lanciato e dichiarato dal segretario provinciale FI Giuseppe Guida, a seguito dell’incontro pomeridiano di ieri (clicca qui | leggi), in cui si sono seduti al tavolo gli esponenti dei rispettivi partiti della coalizione.

L’appuntamento era stato fissato con l’obiettivo di fare il punto sulle prossime Amministrative, non trovando l’adesione di Forza Italia. “È stato un momento di incontro per poi rivedersi – ha precisato Guida. Per la compattezza, va chiarita la posizione degli altri partiti di centrodestra in Provincia. Solo successivamente si inizierà a ragionare dei Comuni”.

“La sconfitta in Sardegna deve farci riflettere. I nomi dei candidati vanno scelti con oculatezza e non calati dall’alto. Pertanto, per adesso, non avendo dato il mio assenso alla diffusione di un’ottimistica nota congiunta sugli esiti della riunione, non presenzierò più ai prossimi tavoli provinciali”.