Due scosse di terremoto: ritorna la paura

Due scosse di terremoto sono state registrate in serata nell’area dei Campi Flegrei, da mesi interessata dal fenomeno del bradisismo.

La prima scossa, di magnitudo 2.7, è stata rilevata dai sismografi alle 19.09.

La seconda, magnitudo 3.0, alle 20.22.

Il movimento tellurico è stato avvertito distintamente dalla popolazione della città di Pozzuoli, in alcuni quartieri della periferia occidentale di Napoli, come Pianura, oltre che in altri comuni limitrofi come Quarto e Bacoli. L’epicentro a una profondità di 3 km.

Comuni entro 20 km dall’epicentro Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio ( Istat ). Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Pozzuoli NA 2 81661 81661 Quarto NA 5 40930 122591 Bacoli NA 5 26560 149151 Monte di Procida NA 7 12886 162037 Marano di Napoli NA 9 59874 221911 Qualiano NA 10 25702 247613 Calvizzano NA 10 12329 259942 Procida NA 11 10530 270472 Mugnano di Napoli NA 11 34828 305300 Napoli NA 12 974074 1279374 Villaricca NA 12 31122 1310496 Giugliano in Campania NA 13 122974 1433470 Melito di Napoli NA 14 37826 1471296 Parete CE 14 11442 1482738 Sant’Antimo NA 15 33905 1516643 Casavatore NA 15 18661 1535304 Arzano NA 15 34886 1570190 Casandrino NA 16 14336 1584526 Lusciano CE 16 15362 1599888 Trentola-Ducenta CE 16 19429 1619317 Casoria NA 17 77642 1696959 Grumo Nevano NA 17 18061 1715020 Aversa CE 17 53047 1768067 Casapesenna CE 17 6987 1775054 Cesa CE 17 8841 1783895 San Marcellino CE 17 14155 1798050 Frattamaggiore NA 18 30329 1828379 Sant’Arpino CE 18 14307 1842686 Ischia NA 18 19915 1862601 San Cipriano d’Aversa CE 18 13653 1876254 Frignano CE 18 9008 1885262 Succivo CE 19 8457 1893719 San Giorgio a Cremano NA 19 45557 1939276 Villa di Briano CE 19 7087 1946363 Frattaminore NA 19 16208 1962571 Carinaro CE 19 7181 1969752 Afragola NA 19 65057 2034809 Gricignano di Aversa CE 19 11881 2046690 Casal di Principe CE 19 21389 2068079 Teverola CE 19 14291 2082370 Crispano NA 19 12354 2094724 Villa Literno CE 20 11985 2106709 Cardito NA 20 22755 2129464 Orta di Atella CE 20 27191 2156655 Casaluce CE 20 10078 2166733 Ercolano NA 20 53709 2220442

Città più vicine con almeno 50000 abitanti Il terremoto è stato localizzato 2 Km a SE di Pozzuoli (81661 abitanti) 9 Km a SW di Marano di Napoli (59874 abitanti) 12 Km a W di Napoli (974074 abitanti) 13 Km a SW di Giugliano in Campania (122974 abitanti) 17 Km a W di Casoria (77642 abitanti) 17 Km a SW di Aversa (53047 abitanti) 19 Km a SW di Afragola (65057 abitanti) 20 Km a W di Ercolano (53709 abitanti) 20 Km a W di Portici (55274 abitanti) 22 Km a W di Torre del Greco (86275 abitanti) 25 Km a SW di Acerra (59573 abitanti) 32 Km a SW di Caserta (76326 abitanti) 35 Km a W di Castellammare di Stabia (66466 abitanti) 36 Km a W di Scafati (50787 abitanti) 52 Km a W di Cava de’ Tirreni (53659 abitanti) 57 Km a W di Salerno (135261 abitanti) 58 Km a W di Avellino (54857 abitanti) 65 Km a SW di Benevento (60091 abitanti) 78 Km a W di Battipaglia (50786 abitanti)

Non si registrano danni, ma in tanti hanno riversato sui social la paura per il pericolo corso.

(Aggiornamento ore 20.30)