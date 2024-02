Lusciano. Ambito C7, Mariniello stoppa Esposito

Pochi giorni fa i consiglieri di minoranza, unitamente a Nicola Esposito – ex Sindaco del Comune di Lusciano – denunciavano la mancata approvazione del Piano d’Ambito insieme al blocco dei servizi fondamentali.

Dalla voce della maggioranza, soprattutto il sindaco Mariniello stoppa le polemiche messe in campo dall’ex primo cittadino Nicola Esposito.

“In primo luogo, si rileva che nel 2023 sono stati pagati tutti gli assegni di cura ad ogni Comune dell’Ambito, compreso quello di Casal di Principe – unico Comune che fino a dicembre 2023 non era stato pagato per ragioni ignote. In secondo luogo, durante gli anni coincidenti con quelli della Amministrazione Esposito, innumerevoli sono stati i servizi non attivati a discapito della comunità locale”.

“Si pensi che nel triennio 2019-2021 l’Ambito C07, con Nicola Esposito, ex sindaco del Comune di Lusciano, non ha attivato servizi per € 6.266.104,18, somme che erano state incassate dal Comune di Lusciano e che sarebbero dovute essere utilizzate per l’attivazione di servizi per soggetti con disabilità, anziani ecc., quali ad esempio: il tutoraggio educativo, il centro diurno polifunzionale MINORI, il Centro Sociale Polifunzionale disabili, l’Assistenza domiciliare Socio-assistenziale, il Rafforzamento dei sistemi informativi, le Azioni per il coinvolgimento diretto dei ragazzi e tanti e tanti altri ancora. L’elenco sarebbe lunghissimo e tutto a danno di persone del territorio deboli e con problemi. Nel dettaglio nel 2019 e nel 2020 i disabili, i soggetti fragili, gli anziani ecc. non hanno usufruito di servizi per un totale € 4.119.954,3; mentre nel 2021 il Comune di Lusciano non ha attivato servizi per cui era stata incassata una somma pari ad 2.818.764,25. Tutti servizi che potevano essere attivati e non si conoscono le ragioni per le quali non è stato fatto”.

“Per i fondi SIEI 2022 non si è effettuato il bando sulla formazione ammontante ad € 77.606,71, nonostante sia stata liquidata la quota di cofinanziamento regionale. Per quel che concerne i fondi ricevuti dall’Ambito nel 2021- 2022 per l’espletamento di una short list di professionisti da impiegare per alunni con disabilità fisiche e sensoriali di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, si rileva che la stessa è stata pubblicata soltanto con l’Amministrazione Mariniello il giorno 28.08.2023”.

“E non può sottacersi come non sia questa l’unica gara non portata a termine dalla Amministrazione Esposito: si pensi, a titolo esemplificativo, alla gara per l’assistenza domiciliare integrata dell’11.10.2021 o anche alla gara per l’assistenza scolastica specialistica indetta il 10.08.2022, nonché alla gara per il tutoraggio educativo indetta il 10.08.2022. Tutte queste gare sono in corso di espletamento e di definizione solo a partire da febbraio 2024 con questa Amministrazione. Per non farsi mancare nulla, l’Ambito C07, con Nicola Esposito Sindaco del comune di Lusciano perdeva fondi PNRR, Missione 5 “Inclusione e coesione” componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2, 1.3 per € 2.346.500,00 per mancato invio delle schede progettuali, risultando il comune di Lusciano tra i rinunciatari nel decreto 249 del 05.10.2022. Infine, ma l’elenco è ancora lungo, per i piani riabilitativi individuali (PTRI) le cooperative non vengono pagate da gennaio 2022”.