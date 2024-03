10eLotto: in Campania vincite per oltre 83 mila euro

Campania grande protagonista dell’ultimo concorso del 10eLotto.

Nell’estrazione di martedì 19 marzo, come riporta Agipronews, a Sala Consilina, in provincia di Salerno, messa a segno una vincita Extra da 50 mila euro.

A questa vincita se ne aggiungono altre quattro: un 7 Doppio Oro da 10.505 euro indovinato a Mondragone, in provincia di Caserta, i 9 mila euro vinti a Napoli con un 6 Oro, un’altra vincita Extra, questa volta da 7.500 euro, centrata ad Alvignano, in provincia di Caserta e infine l’1 Oro da 6.300 euro realizzato a Pompei, in provincia di Napoli.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 28 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 887 milioni da inizio anno.

IL 10ELOTTO

È il gioco legato al Lotto, nato il 28 luglio 2009; su una schedina si scelgono da 1 a 10 numeri dall’1 al 90.

Si può anche scegliere tra ‘estrazione immediata’, ‘estrazione del Lotto’ ed ‘estrazione ogni 5 minuti’.

Nell’estrazione immediata, contestualmente alla convalida della giocata il terminale estrarrà casualmente 20 numeri.

Dal dicembre 2009 si può anche giocare con la modalità ‘estrazione ogni 5 minuti’ dove dalle 0.00 alle 24:00 di ogni giorno ogni 5 minuti vengono estratti 20 numeri.

L’estrazione è verificabile sul monitor all’interno delle ricevitorie abilitate che ad oggi sono circa 30.000 su tutto il territorio nazionale oppure dall’applicazione ufficiale.

In questo gioco si possono giocare da 1 € a 200 €.