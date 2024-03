Pista atletica Aversa, Santulli dai Carabinieri: c’è la denuncia

Non c’è pace per la pista di atletica. Stamane l’ex parlamentare Paolo Santulli si è presentato dai Carabinieri per presentare regolare denuncia.

Di buon ora ha varcato i cancelli della Caserma dei Carabinieri e ha denunciato l’inerzia e la responsabilità delle Istituzioni allertate senza avere riscontro.

Nel mirino sono finiti Comune di Aversa, la Procura della Repubblica di Napoli Nord, la Procura della Corte dei Conti e la Prefettura di Caserta.

Inoltre, ha denunciato i tecnici del Comune di Aversa e gli ignoti che hanno sversato e sversano i rifiuti nell’area destinata alla realizzazione della pista di atletica leggera che stanno determinando tutti i ritardi per la realizzazione di questa importante opera pubblica, finanziata ed appaltata da anni.

L’area sulla quale dovrà essere realizzata l’opera si trova al confine con il comune di Carinaro compresa tra Via Chiesa – Via Del Campo e Via Petrarca.

Da ex parlamentare della Repubblica, Santulli si è battuto per favorire il finanziamento della realizzazione della pista di atletica leggera e l’ottenimento dal Demanio dello Stato, gratuitamente al Comune di Aversa, l’Area sulla quale l’impianto dovrà essere realizzato.

“Nonostante le istituzioni da me allertate, – Commissario Prefettizio, Prefetto, Procura della Repubblica, -lo scempio continua indisturbato. Vergogna”. Dice arrabbiato l’ex consigliere comunale Paolo Santulli, unico vero condottiero di questa vicenda.

Una storia lunga anni, dal lontano 2003. Già qualche settimana fa eravamo tornati con l’on. Santulli sul ‘luogo del delitto‘, proprio per denunciare lo sversamento dei rifiuti.

“Da anni denuncio il danno erariale provocato con le responsabilità per la svalutazione delle somme finanziate. Un danno sociale per la mancata realizzazione di un impianto sportivo che avrebbe potuto favorire il coinvolgimento dei giovani ed una loro corretta educazione e formazione attraverso la pratica dello sport in una realtà sprovvista di impianti sportivi”.