Auto piomba su vetture al semaforo: 3 feriti

Un’auto contro altre tre vetture ferme al semaforo sulla statale 554: è successo all’incrocio per l’ingresso di Monserrato.

Tre feriti, questo il bilancio dell’incidente, sono stati portati in ospedale: uno è in codice rosso. Lo scontro risale alle prime ore del mattino.

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 2 per estrarre gli occupanti delle auto coinvolte e per consegnarli alle cure del personale medico del 118. Per tre dei feriti si è reso necessario il trasporto in ospedale, per il più grave è scattato il codice rosso.

Sul posto, oltre al personale dei Vigili del Fuoco e alle ambulanze, anche due pattuglie dei carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.

RINTRACCIATO E DENUNCIATO 25ENNE IN FUGA – Era scappato senza aver prestato soccorso ai feriti dopo aver urtato con la sua auto di grossa cilindrata altre tre vetture ferme al semaforo.

I carabinieri della stazione di Monserrato, anche grazie agli impianti di videosorveglianza e alle testimonianze delle persone coinvolte, lo hanno rintracciato.

Sottoposto all’etilometro, è stato trovato con un tasso alcoolico di oltre quattro volte il limite massimo consentito.

Per il cagliaritano di 25 anni che, secondo le ricostruzioni dei carabinieri, ha causato la carambola notturna sulla statale 554 all’incrocio con Monserrato, sono scattati sia la denuncia per omissione di soccorso, sia quella per guida in stato di ebbrezza.

Inevitabile anche il sequestro del veicolo. Nello scontro sono rimaste ferite tre persone, portate d’urgenza dal 118 in ospedale, una anche in codice rosso. Nessuno di loro è comunque in pericolo di vita.

Ubriaco ‘brucia’ semaforo e si schianta contro i carabinieri

Invece qualche giorno fa a bordo di uno scooter rubato, ubriaco, ha “bruciato” un semaforo rosso ed è andato a schiantarsi contro un’auto dei carabinieri.

È successo a Santa Margherita Ligure, in sella allo scooter un ragazzo di 19 anni immediatamente fermato dai militari, che procedevano in direzione opposta rispetto a lui.

Nell’impatto sia lui sia il carabinieri al volante della macchina sono rimasti feriti in modo lieve. Il 19enne è stato sottoposto ad alcol test e trovato positivo.