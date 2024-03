Autovelox, Sala: “riforma Salvini lo impedisce”

“Mi piacerebbe mettere autovelox sui viali della città ma la riforma del codice della strada che sta portando avanti il ministro Matteo Salvini”. Lo ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala durante la diretta social con i cittadini dedicata alla manutenzione stradale, rispondendo a una domanda sul perché il Comune non mette autovelox sui viali.

“Dice che per avere l’autorizzazione c’è una procedura molto complessa, che passa dal ministero e che deve essere certificata dalla incidentalità degli anni precedenti”.

“Io voglio fare una serie di strade con un limite di 30 all’ora, quelle per esempio dove si affacciano le scuole”.

“Ma non possiamo mettere gli autovelox per controllare la velocità per quello che dice il nuovo codice della strada, quindi stiamo combattendo”.

In arrivo nuove regole e limitazioni

Quel flash dell’apparechio elettronico si vedrà scattare un pò meno spesso. Il decreto che cambia le regole è in programma per marzo.

Autovelox vietati, nelle strade urbane, con limiti inferiori ai 50 km all’ora, significa che non potranno più essere installati per esempio nelle cosiddette zone 30 come a Bologna; per le strade provinciali e regionali invece il divieto riguarda quelle dove il limite inferiore ai 90 km all’ora.

Vengono precisate le modalità di segnalazione: fuori dai centri abitati dovrà esserci almeno 1 km tra il cartello e l’apparecchio in funzione.

Niente più foto a casa assieme alla multa dell’autovelox

Il Garante della Privacy ha dato il via libera allo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno, sulle modalità di collocazione e uso degli autovelox.

Nella versione dello schema all’esame dell’Autorità si è tenuto conto delle osservazioni fornite dall’Ufficio del Garante nel corso dell’istruttoria per rendere il decreto conforme alla normativa privacy.

I dispositivi e i sistemi di ripresa, inoltre, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, memorizzeranno le immagini solo in caso di infrazione.