Aversa. Chiude il Centro per l’Impiego

Il Centro per l’Impiego di Aversa di via Felice Pommella abbassa la serranda sino a data da destinarsi.

I servizi dell’ex collocamento saranno erogati attraverso la piattaforma online.

La comunicazione arriva dall’Assessorato al Lavoro e alle Politiche Sociali della Regione Campania con una nota del dott. Ciro Sorrentino dirigente del settore.

“Chi ha responsabilità in tutto questo ne dovrà rispondere ai cittadini Aversani”, commenta l’ex presidente del consiglio Roberto Romano.

“In primis alla lentezza degli uffici comunali che non sono stati mai compulsati dal Sindaco e dall’Assessore al Patrimonio, oltre alla Regione Campania del Governatore De Luca che ha affisso decine di manifesti, oltre a proclami continui, sostenendo che il lavoro deve essere gestito dagli uffici territoriali, per dare risposte concrete ai disoccupati e alle persone inoccupate”.

“Il mio impegno è stato caratterizzato da una convocazione di Consiglio Comunale con all’odg la volontà di concedere in comodato d’uso per 10 anni alla Regione Campania, una struttura comunale già in uso agli uffici del SUAP ma nonostante ciò, non ha impedito la chiusura del Centro per l’Impiego di via Pommella”.

“Così si tutelano i giovani? Oltre ad impedire la partenza dei Navigator del reddito di cittadinanza, oggi si consente di togliere alle persone fragili, un minimo di assistenza per avviarli al lavoro?”.

“È vergognoso che questa sinistra, rappresentata da Deputati della Repubblica e Consiglieri Regionali deluchiani, lascino tanta povera gente in balìa delle onde e della burocrazia asfissiante”.

“Probabilmente la sede del Centro per l’Impiego di Aversa verrà trasferita a Caserta, provocando disagi e difficoltà ad un bacino di utenza di enorme portata”.