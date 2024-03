‘Scacco matto. Il Re è morto’ è il giallo poliziesco della dottoressa Rita Cascella, Vicaria del Questore di Treviso. La presentazione del libro si è tenuta questo pomeriggio presso Palazzo Cascella ad Aversa. Ad interloquire con l’autrice il notaio Valerio Cascella, mentre la presidente dell’associazione MirArte, la professoressa Rachele Romano.

La vittima è una scacchista russa che muore davanti agli occhi degli spettatori. Alla base del crimine c’è un intrigo internazionale. Anche se il decesso si potrebbe attribuire anche ad un malore, in realtà, il fatto che subito la salma sia stata chiusa e spedita su un aereo per il rimpatrio lascia pensare a tutt’altro già da subito. Inoltre, un’auto nera che la dottoressa Pergolesi, che conduce le indagini si trova ovunque. L’autrice alla domanda con la quale le è stato chiesto in quale regione in cui ha prestato servizio può aver tratto lo spunto per un simile giallo, ha risposto che l’omicidio, che è avvenuto sotto gli occhi di tutti, così come quello narrato in questo giallo, è stato sicuramente l’omicidio di Gaetano Marino a Terracina.

Questo libro è anche un tributo per chi lavora per strada e con la sua testimonianza Rita Cascella ha parlato della collaborazione che durante la sua carriera ha sempre costatato tra i vari corpi. Ha, infatti, citato crimini, per la risoluzione dei quali, i carabinieri hanno sempre dato un grande contributo.

La Dottoressa Rita Cascella ha ricevuto importanti riconoscimenti come scrittrice. E’ originaria di Sabaudia, ma anche di Aversa, e dopo aver conseguito la laurea bel 1991 è entrata a far parte della Polizia di Stato come Vice Commissario. È stata dirigente del Commissariato di Assisi proprio durante il terremoto del 1997 durante il quale si salvò miracolosamente. Laureata anche in Lettere Antiche e Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, ha svolto funzioni di Commissario in diverse regioni. Oltre a questo libro giallo, Rita Cascella è autrice di un altro testo dal titolo ‘La Stirpe di Ramfis’, del quale il testo ‘Scacco matto. Il re è morto’ rappresenta il seguito.

di Anzia Cardillo.