Camionista spara al collega per invidia

È accaduto venerdì pomeriggio nel cortile di una ditta di autotrasporti a Brivio , nella Brianza lecchese, come riporta no alcuni gionali locali. La vittima, un 60enne moldavo, stava scendendo dal mezzo quando un colpo d’arma da fuoco lo ha colpito alla spalla.

Spaventato, dolorante e senza comprendere cosa fosse accaduto, è salito in auto e ha raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale di Merate dove ha raccontato che qualcuno gli aveva sparato.

Per lui solo ferite lievi. Il proiettile ha sfiorato un’arteria, senza colpire organi vitali.

Per il camionista che ha esploso il colpo d’arma da fuoco è arrivata la denuncia da parte dei Carabinieri. Quando è stato fermato, agli inquirenti ha raccontato che ha sparato per gelosia: “E’ l’ultimo arrivato in ditta. Non è giusto che gli abbiano assegnato il tir più bello e nuovo, mentre a me fanno guidare il mezzo più vecchio e con più chilometri”.

L’uomo avrebbe spiegato di essersi liberato della pistola dopo averla smontata a pezzi.

Tra i due ci sarebbero stati dissapori, indagini in corso da parte dei militari per accertare se all’origine del ferimento possano esserci anche altre ragioni.