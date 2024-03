Trentola Ducenta. ‘Sindaco aggredisce cittadino’, Cantile: “fare chiarezza”

“La denuncia sporta da un cittadino di Trentola Ducenta nei confronti del Sindaco Michele Apicella solleva preoccupazioni serie e profonde. Nella denuncia, si descrive un comportamento aggressivo da parte del Sindaco, sia in termini verbali che fisici”.

Antonio Cantile, consigliere comunale e capogruppo dei ‘Moderati per Trentola Ducenta‘, interviene a riguardo degli eventi recentemente riportati dalla maggioranza consiliare e dai componenti la Giunta Municipale, in merito all’episodio che ha visto coinvolto il Sindaco e un cittadino.

“Queste accuse, se confermate, rappresenterebbero una violazione grave delle norme di condotta civile e pubblica – dice il consigliere di minoranza -. Attendiamo con interesse gli esiti delle indagini ufficiali, ribadendo l’importanza di una valutazione oggettiva e imparziale dei fatti”.

“Non possiamo tuttavia ignorare che l’incidente descritto sembra far parte di un modello di comportamento preoccupante, come evidenziato dagli atteggiamenti aggressivi e poco istituzionali del Sindaco, osservati anche durante il Consiglio Comunale del 15 marzo. Tale condotta è inadeguata per un rappresentante delle istituzioni pubbliche”.

“È inoltre inaccettabile che il Sindaco richieda di non essere criticato per il suo operato, dichiarando: ‘Si astengano sul mio modo di fare il sindaco. Non lo accetto’. Questa richiesta contraddice i principi fondamentali di democrazia e trasparenza”.

“Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza al cittadino coinvolto e a tutti coloro che si sentono marginalizzati o intimiditi da comportamenti simili. Assicuriamo il nostro impegno a garantire che queste questioni siano trattate con serietà e secondo le normative, a tutela dei principi democratici che sono alla base della nostra comunità”.