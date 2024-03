Citofonare Montone ‘on radio fm’ torna on-air per la terza puntata sulle frequenze di RadioPiù.

Il podcast ‘made larampa’ che si è trasformato in un programma radiofonico, ha avuto come ospite il Colonnello Antonio Piricelli, comandante della Polizia Locale della città di Caserta.

Col Colonnello Piricelli affrontanti tanti temi: sicurezza, movida, strisce blu, mattone selvaggio e terra dei Fuochi.

IL CURRICULUM

Il Comandante Colonnello Antonio Piricelli ha diretto i Comandi della Polizia Locale di Casavatore, Aversa, Sant’Antimo, Casandrino, San Marcellino, Crispano, Portico di Caserta e Saviano.

Il Colonnello Piricelli denominato lo ‘sceriffo’ ed annovera nel suo curriculum numerose attività di Polizia Giudiziaria culminate in arresti di pregiudicati in flagranza di reato.

In prima linea per la lotta alla repressione del grave fenomeno della Terra dei Fuochi hanno visto le numerose attività investigative culminare in sequestro di un cospicuo numero di aziende e veicoli per mancato rispetto delle norme ambientali.

Il Colonnello Piricelli per le attività poste in essere ha anche ricevuto in più occasioni pesanti minacce anche di morte.

Piricelli ha anche scritto anche al ministro Piantedosi invitando “il Governo e il Ministro degli Interni devono prendere atto e porre le polizie locali italiane alle dipendenze di un ministero e creare l’albo dei comandanti”.

Citofonare Montone, il podcast nato dall’idea di Benny Fedele e Stefano Montone arriva nell’etere radiofonico. Un appuntamento settimanale, in diretta, sulle frequenze di RadioPiù.

Appuntamento ogni sabato mattina dalle 10, per due ore, Stefano Montone – coadiuvato da Severino Pannella; e da Benny Fedele in regia e al coordinamento giornalistico – è pronto a rispondere al trillo del citofono per discutere di qualsiasi argomento: attualità, cronaca, politica, cultura, sport di Aversa e della provincia di Caserta.

Gli ascoltatori potranno intervenire telefonicamente chiamando al numero fisso 08231800106 e/o inviare un messaggio Whatsapp al 3421675041.

RadioPiù è sintonizzabile in FM sugli 87.7 Mhz per Napoli e Caserta; 96.2 Mhz per le zone di Benevento e Avellino.

Per gli amici aversani e casertani fuori provincia, RadioPiù è presente anche ad Isernia sui 103,900 Mhz, in DAB+ (la radio digitale) sul canale 10D e in streaming su radiopiufm.it.

Tutte le puntate di Citofonare Montone sono sempre disponibili su www.larampa.it e su tutte le piattaforme di streaming audio (Spotify, Amazon, Google, Apple, TuneIn, Deezer).

