Citofonare Montone ‘on radio fm’ torna on-air sulle frequenze di RadioPiù.

Due gli ospiti in diretta : Vincenzo Gallozzi e Roberto Romano, presenti al tavolo di Citofonare Montone, hanno risposto alle bollenti domande.

Con Gallozzi, referente cittadino di Noi Moderati, abbiamo parlato dei progetti del partito di Maurizio Lupi ad Aversa ma anche del candidato sindaco da scegliere nel centrodestra.

Non solo. Sempre con Gallozzi, ex primo dirigente della Polizia di Stato, discussione anche di sicurezza, microcriminalità e movida ad Aversa.

Con l’ex presidente del consiglio comunale Romano l’occasione è stata scoprire qualche retroscena sulla caduta dell’amministrazione Golia.

Citofonare Montone, il podcast nato dall’idea di Benny Fedele e Stefano Montone arriva nell’etere radiofonico. Un appuntamento settimanale, in diretta, sulle frequenze di RadioPiù.

Appuntamento ogni sabato mattina dalle 10, per due ore, Stefano Montone – coadiuvato da Severino Pannella; e da Benny Fedele in regia e al coordinamento giornalistico – è pronto a rispondere al trillo del citofono per discutere di qualsiasi argomento: attualità, cronaca, politica, cultura, sport di Aversa e della provincia di Caserta.

Gli ascoltatori potranno intervenire telefonicamente chiamando al numero fisso 08231800106 e/o inviare un messaggio Whatsapp al 3421675041.

RadioPiù è sintonizzabile in FM sugli 87.7 Mhz per Napoli e Caserta; 96.2 Mhz per le zone di Benevento e Avellino.

Per gli amici aversani e casertani fuori provincia, RadioPiù è presente anche ad Isernia sui 103,900 Mhz, in DAB+ (la radio digitale) sul canale 10D e in streaming su radiopiufm.it.

Tutte le puntate di Citofonare Montone sono sempre disponibili su www.larampa.it e su tutte le piattaforme di streaming audio (Spotify, Amazon, Google, Apple, TuneIn, Deezer).

