Citofonare Montone ‘on radio fm’ è pronto ad essere on-air. Da domani, il podcast ‘made larampa’ si trasforma in un programma radiofonico e sbarca sulle frequenze di RadioPiù.

Prima ospite del programma sarà Eugenia d’Angelo, candidata sindaco di Aversa con movimento ‘Il Basilisco’ che ci illustrerà i punti fondamenti del suo programma elettorale. Con lei affronteremo anche alcuni punti salienti dell’ultima consiliatura come la raccolta rifiuti, isole ecologiche e isole interrate; il PUC, urbanistica e lavori pubblici; spazio al bilancio e crediti esigibili o inesigibili; ed infine le politiche sociali e ottimizzazione delle risorse.

“Abbiamo scelto questo simbolo – ha spiegato D’Angelo – perchè con il basilisco normanno affermiamo che il nostro interesse prioritario è rivolto al territorio e ai suoi cittadini. Con il Basilisco ribadiamo che vogliamo essere liberi dai padroni che vengono qui e vogliono determinare quali devono essere le sorti di Aversa. Non abbiamo bisogno di avere qualcuno che da Mondragone, Teverola o Marcianise ci viene a dire che cosa fare o chi dobbiamo votare”.

Citofonare Montone, il podcast nato dall’idea di Benny Fedele e Stefano Montone arriva nell’etere radiofonico. Un appuntamento settimanale, in diretta, sulle frequenze di RadioPiù.

Appuntamento ogni sabato mattina dalle 10, per due ore, Stefano Montone – coadiuvato da Severino Pannella; e da Benny Fedele in regia e al coordinamento giornalistico – è pronto a rispondere al trillo del citofono per discutere di qualsiasi argomento: attualità, cronaca, politica, cultura, sport di Aversa e della provincia di Caserta.

Gli ascoltatori potranno intervenire telefonicamente chiamando al numero fisso 08231800106 e/o inviare un messaggio Whatsapp al 3421675041.

RadioPiù è sintonizzabile in FM sugli 87.7 Mhz per Napoli e Caserta; 96.2 Mhz per le zone di Benevento e Avellino. Per gli amici aversani e casertani fuori provincia, RadioPiù è presente anche in DAB+ (la radio digitale) sul canale 10D e in streaming su radiopiufm.it.

Tutte le puntate di Citofonare Montone sono sempre disponibili su www.larampa.it e su tutte le piattaforme di streaming audio (Spotify, Amazon, Google, Apple, TuneIn, Deezer).

