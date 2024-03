Topi infestano la sede di polizia e divorano la marijuana

I topi ‘di casa’ nella sede della polizia a New Orleans, in Louisiana. Tant’è che sono entrati nella stanza delle prove del quartier generale di polizia e hanno iniziato a fare incetta della marijuana confiscata. Il dipartimento di polizia non ha subito risposto a una richiesta di ulteriori informazioni su come sia stato scoperto che la marijuana veniva mangiata dai ratti e se il danno abbia poi avuto conseguenze.

“I ratti stanno divorando la nostra marijuana, sono tutti strafatti”. E’ il commento della sovrintendente di polizia Anne Kirkpatrick ai membri del consiglio comunale di New Orleans.

L’episodio descrive le gravi condizioni in cui si trova il ‘One Palace’ che evidenzia un problema che va avanti da anni. “Quando diciamo che diamo valore ai nostri dipendenti, non si può dire lo stesso delle condizioni in cui li facciamo lavorare”, ha detto la Kirkpatrick.

“L’edificio è fatiscente, infestato da muffa e scarafaggi e non è solo la sede, ma tutti i distretti. La sporcizia è oltre ogni limite”. Al di là dei topi, la sovrintendente ha descritto infestazioni di parassiti e il decadimento degli uffici che ospitano la polizia dal 1968, aggiungendo che gli agenti hanno persino trovato escrementi di topo sulle loro scrivanie.