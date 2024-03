Grazia, la postina dal cuore d’oro che consegna pacchi e sorrisi

Grazia Castiello ha 37 anni e lavora per Poste Italiane già da qualche anno.

Pur avendo una laurea in formazione e scienze umane, un master, un lavoro nell’insegnamento e un’assidua attività di volontariato per aiutare i meno fortunati, nel 2020 decide di accettare l’opportunità di entrare in Poste continuando a coltivare però la sua propensione per il prossimo.

Grazia fa parte della squadra di 14 portalettere che ogni mattina parte dal Centro di distribuzione di Afragola e, armata di un bel sorriso, consegna corrispondenza e pacchi ai clienti destinatari.

Svolge il suo lavoro in alcune vie del centro del comune di Afragola, ma anche in diverse strade della periferia dove vivono molte persone anziane, originarie di quei luoghi un tempo legati alla coltivazione della terra.

«Capita spesso che i clienti mi attendano seduti sull’uscio di casa o alla finestra – racconta la postina -; ormai conoscono i miei orari e fanno a gara per farmi trovare il caffè caldo d’inverno o una bottiglietta d’acqua fresca d’estate».

Spesso le persone che incontra Grazia durante il suo giro di consegne vivono da sole e a volte hanno semplicemente bisogno di scambiare due parole con qualcuno. Alcune di loro, a causa dell’età avanzata, hanno anche difficoltà a muoversi autonomamente. Ecco perché l’intraprendente portalettere, che ormai conosce i destinatari per nome e ha dato a tutti l’appellativo di “zio” o “zia”, consegna loro la corrispondenza fino alla porta di casa e quasi sempre si ferma qualche minuto per aiutarli nel disbrigo di piccole incombenze: «Zia Antonina, che ha difficoltà nella lettura, proprio ieri mi ha chiesto di aiutarla a comprendere il contenuto di una raccomandata che le avevo appena consegnato. Stamattina, invece, ho assistito zio Giuseppe, che preoccupato per la giornata particolarmente fredda mi ha offerto un caffè, nella verifica della scadenza di alcune bollette», racconta Castiello, che è diventata così una persona di fiducia per molti anziani della zona.

«Grazia è più di una semplice postina – esclama “zio” Lucio, abbracciandola -: è un angelo custode che rende le nostre giornate un po’ più luminose».

La gentilezza e la cordialità della portalettere sono diventate parte del servizio che con premura rende ai suoi clienti.

«La cultura del lavoro e il rispetto per le persone anziane sono principi che mi sono stati tramandati dai miei genitori – dice Grazia con semplicità -. Consegnare corrispondenza e pacchi insieme ad un sorriso e a una parola cortese mi sembra davvero naturale – spiega la postina, mostrando un sincero stupore di fronte a chi guarda alla sua condotta con ammirazione -. Aiutare i miei “vecchietti” con dei gesti semplici a me costa davvero poco – conclude Grazia -, mentre ricevere in cambio il loro affetto, la loro fiducia e ascoltare le loro storie ricche di significati è un grande dono che mi riempie di gioia e mi fa lavorare ogni giorno con più entusiasmo».