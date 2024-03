Varato il direttivo di ‘Casapulla al Centro’

Con l’elezione del direttivo, continua l’attività dell’organismo politico di ‘Casapulla al Centro’, in sostegno del sindaco Renzo Lillo e della sua squadra.

Il neo presidente Enzo Santorelli, imprenditore nel settore elettromedicale, presidente dell’Ordine dei Dottori di Tecniche Audioprotesiche della Campania, forte della trentennale esperienza politica, anche come dirigente di partito a livello nazionale, è pronto a lavorare per il bene del paese, così come fa ormai da anni.

«Non era – afferma Santorelli – mia intenzione quella di andare a ricoprire il ruolo di presidente di ‘Casapulla al Centro’. Quando poi ho visto l’entusiamo che circonda questo gruppo, composto da tanti professionisti e persone di enorme esperienza anche amministrativa, non mi sono potuto tirare indietro. Il mio è sicuramente un incarico transitorio; l’obiettivo è quello di allargare sempre di più il gruppo e di lasciare spazio ai giovani, affinché possano dare, con il loro dinamismo, un contributo determinante al benessere di Casapulla e dei suoi cittadini. Il nostro compito – continua il presidente – è quello di lavorare alla composizione di un programma elettorale realistico e fattibile, con progetti applicabili. Sfruttando le tante professionalità che ci sono all’interno del comitato, puntiamo a tracciare l’indirizzo politico dell’amministrazione presente e futura».

Per questi motivi l’organismo politico di ‘Casapulla al Centro’ ha deciso di istituire delle commissione tematiche.

Eccole nel dettaglio, con tutti i componenti: Sport e Associazioni: Antonio Santoro e Francesco Sepulveres; Organizzazione degli incontri: Marta Di Lucca e Lucia Albarella; Sociale: Antonio Santoro e Raffaelina Dragone; Cultura e Istruzione: Roberto Buonpane e Francesco Sepulveres; Viabilità, Paesaggistica, Urbanistica e Sicurezza: Roberto Fortunato e Giuseppe Baccaro; Commercio: Gianluca Sarogni.

«Il primo passo – dichiara Santorelli – sarà quello di aprire una sede. Lo faremo a breve in via Sersale. In questo luogo di condivisione accoglieremo i cittadini di Casapulla per confrontarci e coinvolgerli nella vita politica del paese; ascolteremo quanto ci sarà suggerito per migliorare il programma elettorale da presentare alla città», conclude Santorelli.