Lotto, festa ad Aversa grazie ad un terno secco

Il Lotto premia la provincia di Caserta.

Nell’estrazione di giovedì 21 marzo – come riporta Agipro – sono state centrate vincite per un totale di 158mila euro.

La vincita più alta di giornata è arrivata a Recale, dove un fortunato giocatore ha indovinato una combinazione da 136.750 euro.

Ad Aversa, invece, sono stati vinti 22.500 euro grazie al terno secco 29-46-70 sulla ruota di Napoli, giocando appena 5 euro.

Anche in provincia di Cagliari la fortuna ha portato vincite importanti: ad Assemini, infatti, sono state indovinate due giocate gemelle da 47.500 euro grazie alla combinazione 16-37-57 sulla ruota di Firenze.

Esulta anche la Lombardia, con vincite totali per oltre 81mila euro.

A Besana in Brianza, provincia di Monza e Brianza, un fortunato giocatore ha messo in tasca 41.785 euro.

In provincia di Milano, a Rescaldina e Magenta, sono arrivate due vincite da 21.660 e 18.500 euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che supera i 296,9 milioni di euro dall’inizio del 2024.

IL GIOCO DEL LOTTO

Il lotto che consiste nell’estrazione di cinque numeri tra 1 e 90, con premio per coloro che ne indovinano almeno uno.

Dal punto di vista matematico il gioco del lotto è fortemente non equo poiché in caso di vincita non viene corrisposta una somma rapportata alla probabilità di vincita.