Pusher trovato in possesso di stupefacenti e coltelli

Avevano certamente qualcosa da nascondere i due giovani che, nella serata di ieri, in via dei Martiri Atellani, a Orta di Atella (CE), a bordo di una Ford Fiesta, alla vista dei carabinieri hanno effettuato strane manovre per evitare il controllo. L’equipaggio del radiomobile della Compagnia di Marcianise, insospettitosi da tale manovra e nella considerazione che la citata via dei Martiri Atellani è zona limitrofa al c.d. “Parco Verde di Caivano” ha deciso di fermare il veicolo e eseguire un controllo sugli occupanti, un 20enne di Orta di Atella e un 23enne di Cardito (NA).

Appena fermati, i militari dell’Arma hanno notato nei due un atteggiamento nervoso che li spinti ad eseguire una perquisizione veicolare e personale a seguito della quale hanno rinvenuto sostanza stupefacente. In particolare sotto il sedile del 23enne passeggero è stato trovato un porta occhiali con all’interno 28 stecche di Hashish per un peso complessivo di gr. 70.04 e nel suo portafogli la somma di € 190. La perquisizione, estesa anche all’abitazione del 23enne ha consentito ai carabinieri di rinvenire e sequestrare sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di gr. 396.

Sempre all’interno dell’abitazione i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato due coltelli di fattura artigianale con sistema di taglio di precisione e un bilancino di precisione. A carico del 20enne conducente il veicolo i carabinieri hanno elevato verbali al CDS perché era alla guida senza patente e l’autovettura priva di copertura assicurativa.

L’arrestato è stato ristretto presso casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (CE), a disposizione dell’ A.G.