Castel Volturno. Lezioni di inglese agli alunni dell’ICS Garibaldi

Continuano le attività dell’associazione Futura sul territorio di Castel Volturno, dopo l’impegno con il tour delle pulizie delle strade, l’associazione continua a proporre attività altamente culturali.

Dopo la campagna di sensibilizzazione su temi attuali, e il rapporto serrato con gli istituti scolastici locali, si prosegue con attività destinate alla collettività studentesca.

I giovani associati grazie all’asse di collaborazione con l’Istituto Comprensivo G. Garibaldi, mettono a disposizione le priorie competenze in materia linguistica, per riproporre un corso di potenziamento della lingua inglese per gli alunni delle classi prime dello stesso istituto.

L’associazione Futura con questo filone di attività vuole dimostrare l’importanza della cultura e della conoscenza della lingua inglese, divenuta, in modo globalizzato come il nostro, di vitale importanza.

Parlare alle generazioni più giovani cercando di tramandare l’importanza della lingua inglese è una campagna di sensibilizzazione che rispecchia pienamente lo spirito dell’associazione.

I ragazzi di Futura ringraziano la Dirigente dell’istituto Garibaldi, la Dott.ssa Corvino per la fiducia e la sensibilità dimostrata sino ad ora.

La Dirigente Corvino: “Questo è solo l’inizio delle tante lezioni che faremo”

“Ringrazio l’associazione Futura per questa opportunità rilevante per i nostri alunni. Questo è solo l’inizio di una lunga serie di lezioni che faremo. infatti lo studio della lingua inglese in questa maniera interattiva e pensato come un’attività di gioco. Questa lezione è stata accolta con grandissimo entusiasmo dei nostri alunni perché attraverso il problem solving sono stati messi in situazioni reali che hanno consentito loro di utilizzare il linguaggio per risolvere problemi reali. quindi bravi ragazzi e complimenti all’associazione Futura”. Queste le dichiarazioni della Dott.ssa Corvino, Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo G. Garibaldi di Castel Volturno.

Sulla stessa scia anche la Vicepresidente dell’associazione Futura, Martina Cassandra, che ha dichiarato: “Abbiamo coinvolto i bambini delle classi prime della Scuola Primaria I.C.S. Garibaldi nell’iniziativa “English Lesson“, con l’obiettivo di far comprendere ai bambini e alle bambine l’importanza di una seconda lingua. Continueranno le lezioni sia per la scuola Garibaldi che per le altre scuole del territorio. L’iniziativa è stata accolta in maniera assolutamente positiva da tutti i docenti e dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Elisabetta Corvino, che ringrazio per aver abbracciato il nostro progetto”.