Succivo. SS. Salvatore, prima riunione dei portantini

Si è tenuta questo pomeriggio, presso i locali della Parrocchia della Trasfigurazione in piazza IV Novembre la prima riunione dell’Associazione ‘Portatori SS. Salvatore’ di Succivo (CE) per programmare al meglio le varie fasi che interesseranno il gruppo guidato dal coordinatore Giovanni Perrotta durante i solenni festeggiamenti patronali in onore del SS. Salvatore che si terranno a luglio a Succivo.

Il folto gruppo di portatori accompagnerà come sempre l’icona religiosa raffigurante Gesù Cristo Trasfigurato durante tutto l’iter che comprenderà il rito dell’intronizzazione, la processione, di domenica 7 luglio 2024 e il rito della deposizione della statua.

“Abbiamo iniziato ufficialmente il nostro percorso – hanno fatto sapere dal sodalizio religioso – che ci porterà alla festa patronale ma che in realtà non si ferma mai perché, con fede e devozione, rimaniamo portatori 365 giorni l’anno. Quest’anno daremo particolare rilecvanza alle quota rosa perché, ricordiamo ancora una volta, il Santissimo Salvatore è di tutti e tutti devono sentirti parte della nostra grande famiglia che con abnegazione ogni anno accompagna la statua da tutti i devoti”.

La riunione dei portatori avrà luogo ogni 6 del mese, giorno in cui si terrà una Santa Messa in onore del Santissimo Salvatore possibile grazie alla disponibilità del parroco della parrocchia della Trasfigurazione don Tommaso D’Ausilio.