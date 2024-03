Teverola piange il poliziotto eroe Nicola Barbato

È morto Nicola Barbato. Aveva 61 anni.

Le forze dell’ordine e i cittadini piangono il valoroso agente di polizia che il 25 settembre 2015, durante un servizio “anti racket” presso un negozio di giocattoli di Fuorigrotta di Napoli, rimase coinvolto in un conflitto a fuoco, nel corso del quale, in seguito delle gravi ferite d’arma da fuoco, esplose da un malvivente, rimase gravemente ferito.

Barbato si trovava su un’auto civetta per arrestarlo. e questo causò gravi lesioni che lo costrinsero alla sedia a rotelle.

Barbato è stato insignito anche del titolo di Cavaliere, medaglia d’oro al valor civile.

Il Vice Sovrintendente Capo Nicola Barbato, assunto nel 1987, dal 1997 in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Napoli, fino al 2017, anno in cui è andato in pensione. Promosso per merito straordinario, nel 2016 è stato insignito della Medaglia d’Oro al valor civile e nel 2022 dell’onorificenza di cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Lascia la moglie e 2 figli: questi ultimi hanno intrapreso le orme del padre. Nato a Carinaro ma da anni Barbato faceva parte della comunità di Teverola.

“La ferale notizia questa mattina è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Carinaro è stata orgogliosa e fiera di avere tra i suoi cittadini Nicola Barbato, uomo e servitore dello Stato”, fa sapere Giuseppe Barbato, già vicesindaco di Carinaro.

“E’ utile ricordare che Nicola Barbato, è il Sovrintendente della Polizia di Stato, Medaglia D’Oro al Valor Civile. Uomo delle istituzioni e fermo nel combattere i fenomeni di criminalità organizzata presenti sul nostro territorio. Barbato rappresenta lo Stato che combatte il crimine, lo Stato che non si ferma, lo Stato che sta dalla parte dei cittadini. In questo momento di dolore il mio cordoglio va alla moglie, ai figli e alle care famiglie Barbato e Improta per la dipartita del nostro caro Nicola Barbato. Grazie Nicola della Tua amicizia; grazie della Tua dedizione allo Stato; grazie per tutto. Carinaro, Caserta, la Campania, l’Italia e le forze dell’ordine sono orgogliose di Te”.

L’associazione cittadina Teverola Sostenibile esprime le sue condoglianze per “la morte di Nicola Barbato, cittadino onorario di Teverola, medaglia d’oro al valore civile, ha duramente colpito la comunità, legata indissolubilmente ad una figura dall’alto valore civico e sociale. Raccogliendo il sentimento comune della popolazione, chiede al commissario prefettizio, dott. Francesco Montemarano, la proclamazione del lutto cittadino per la giornata di domani, 10 marzo, in occasione dei funerali, per rendere omaggio al poliziotto eroe, simbolo di legalità e di lotta alla criminalità organizzata, non solo per questo territorio, ma per tutta la nazione”.

“Apprendo con commozione, della dipartita terrena del nostro socio d’onore Nicola Barbato. Requiescat in pace. Sentite Condoglianze alla Famiglia”. E’ il cordoglio di Vincenzo Gallozzi, presidente dell’ANPS Aversa, che ha espresso il suo cordoglio per la dipartita di Nicola Barbato,

Lo stesso Gallozzi proporrà l’intitolazione della Sez. Anps di Aversa a suo nome. “Ti renderemo onore e ti ricorderemo sempre. Nell’occasione dei tuoi funerali saremo Presenti con il Labaro”, ha concluso Gallozzi.

La camera ardente sarà allestita dalle ore 11 di oggi nella Casa Funeraria Graziano sita in Teverola (via Fratte 37). I funerali si terranno domani . alle ore 16 – nella Chiesa di San Giovanni Evangelista sempre a Teverola.