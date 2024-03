La Virtus Aversa chiude col botto. I normanni battono 3-1 la capolista Yuasa Battery Grottazzolina e attendono ora di conoscere la sfidante della prossima Coppa Italia.

Un PalaJacazzi esultante come non si vedeva da anni, uno spettacolo indescrivibile e una vittoria che ha il sapore stupendo di un sogno che può continuare ancora.

PRIMO SET. Partenza sprint della Virtus Aversa (6-1), la Yuasa Battery arriva fino all’8-6 ma l’ace di Pinelli rimanda indietro Grottazzolina (11-6, time out Ortenzi). Dentro anche un emozionatissimo Gatto sul 15-10.

La squadra marchigiana si ritrova in un batter d’occhio sotto di un punto (19-18). In parità a 21 con l’errore di Marra al centro. Ace di Argenta (23-21) e l’allenatore ospite si gioca il secondo time-out. Cubito sbaglia al centro ed è 25-21 (1-0).

SECONDO SET. Dentro Chiapello e Agrusti per Lyutskanov e Marra. Grottazzolina parte forte (1-3). Poi si va avanti a suon di break e di sprazzi con Aversa e i marchigiani che non riescono a trovare l’allungo.

Spazio pure per Schioppa. Fedrizzi sbaglia una palla facile e regala il 22-20, time-out Ortenzi. Ace di Pinelli e tre set point alla Wow Green House Aversa. Chiude Argenta (25-22).

TERZO SET. Tomasello manda in campo pure Biasotto e Spagnuolo per Argenta e Pinelli, per fare giocare tutti gli atleti del proprio roster. Aversa continua ad avere delle percentuali molto alte in attacco (8-4).

La Yuasa Battery Grottazzolina ritrova il pareggio e a quota 11 coach Tomasello chiama time-out. Vantaggio marchigiano con l’ace di Vecchi (17-18). Vecchi in diagonale si regala il +3 (20-23). Canuto spara out e si cambia 21-25.

QUARTO SET. Argenta sfrutta le mani del muro per il 6-4. Non c’è il break da parte di nessuna delle due squadre, fino a quando Mitkov spara out per il 16-13. La Yuasa Battery ritrova la parità a 18, e poi passa avanti (19-20).

Time out di coach Tomasello. Al rientro in campo due punti di fila di Chiapello (ace del 21-20) e questa volta ferma il gioco coach Ortenzi. Argenta in parallela stampa il 24-23, match point normanno ma si va ai vantaggi. Cattaneo sbaglia l’attacco e la gara si chiude: vince Aversa (3-1, 26-24).