Aiuta una donna in difficoltà, picchiato a sangue

Interviene per aiutare una donna in difficoltò ma viene pestato e picchiato a sangue.

Sabato poco prima dell’alba la Polizia è intervenuta a Rimini in soccorso di un giovane picchiato da tre cittadini, ora denunciati a piede libero per lesioni personali aggravate.

Erano circa le 3.15 di notte quando, due volanti della Questura di Rimini sono state inviate in via Sigismondo, in pieno centro storico perché era giunta al 112 una chiamata di emergenza da parte di un ragazzo che diceva di essere stato picchiato da tre persone mentre tentava di soccorrere una donna.

Giunti sul posto, gli agenti hanno aiutato il ragazzo che era ancora a terra e con segni al volto.

Ai poliziotti ha raccontato che era intervenuto in difesa di una donna che veniva picchiata da un uomo ed era stato aggredito a sua volta.

In tre l’avevano picchiato con calci e pugni e lasciato a terra sanguinante. Poi si erano spostati in una via limitrofa a bere e scherzare con altri amici.

I poliziotti, dopo aver raccolto la testimonianza della persona ferita, hanno identificato i tre aggressori denunciandoli per lesioni aggravate.

Ragazzo interviene per sedare lite e viene ferito

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, la lite è scoppiata nei bagni di un locale sito in vico Due Porte a Toledo.

Sono stati danneggiati porte e suppellettili.

Poi la discussione è degenerata all’esterno dove un ragazzo, intervenuto per sedare la lite, è stato colpito alla schiena con un oggetto contundente.

Subito dopo, gli aggressori si sono allontanati a bordo di un’autovettura mentre la vittima ha cercato, invano, di raggiungere l’ospedale più vicino ma è stato trovato senza sensi, a terra, da una pattuglia dell’Esercito, nei pressi della fermata della metropolitana.

Gli aggressori rintracciati anche grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza nella zona movida.

I cinque passeggeri presentavano tutti tracce ematiche sui vestiti ed escoriazioni al volto.