Aversa. Comunali, Farinaro in campo: 6 liste a sostegno

L’avv. Antonio Farinaro, all’esito di una serie di incontri, nella riunione svoltasi ieri sera presso il suo studio, ha accettato la candidatura a Sindaco di Aversa propostagli dalle liste Per Aversa – Farinaro Sindaco, Forza Aversa, Noi Moderati per l’Italia, Nuovo Sud, Aversa Azzurra, Prima Aversa.

“Esprimo sincera e profonda gratitudine alleformazioni politiche che mi hanno indicato come candidato Sindaco della mia Città. Ringrazio di cuore e accetto con commozione e gratitudine una indicazione che ritengo un grande privilegio che mi inorgoglisce. Garantisco la mia ferma determinazione a profondere ogni sforzo in questa esaltante e nobile “avventura” e assicuro che mi dedicherò alla mia Città in maniera assorbente”.

“Aversa sta vivendo un momento particolare che esige la preparazione di un’agenda politica coerente con la cultura, gli ideali, i valori e le grandi energie di cui gli Aversani sono depositari, evitando ingerenze estranee al vissuto, alla cultura , al tessuto e alle tradizioni della Città”.

“L’attuale situazione rende necessario un notevole impegno anche creativo per la soluzione di temi che anche se a più riprese proposti come trainanti non sono mai stati, purtroppo, mai affrontati nella loro particolare complessità”.

“Va chiesto a tutti, nessuno escluso, una militanza civica, un’attiva partecipazione agli affari comuni di questa Città alla quale visceralmente apparteniamo”.

“Bisogna lavorare per una Aversa moderna, ma anche più umana, Comunità forte e coesa, in cui la passione politica nasce ed è sostanziata dalla passione civile, con la finalità di attuare una sinergia permanente tra Società civile ed Amministrazione, adoperandosi perché quest’ultima possa diventare laboratorio di efficienza e di cultura del fare, di convivenza civile tra le parti politiche, di trasparenza e di impegno al servizio effettivo del Cittadino”.