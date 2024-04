Spacca vetro auto per rubare, cittadino lo vede e lo fa arrestare

La Polizia di Stato di Genova ha tratto in arresto, ieri in tarda serata, un 51enne per il reato di furto aggravato.

A richiedere l’intervento dei poliziotti delle volanti dell’U.P.G. e S.P. è stato un cittadino che, transitando a piedi in via Andrea Doria, ha notato un uomo avvicinarsi ad un’auto parcheggiata osservandone insistentemente gli interni e, dopo essersi guardato attorno, infrangere un deflettore anteriore, entrare dentro l’abitacolo ed uscirne con degli oggetti in mano.

Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno fermato l’uomo che si era allontanato incamminandosi verso piazza della Commenda.

All’interno della borsa sono stati rinvenuti alcuni oggetti personali trafugati dall’auto che sono stati riconsegnati al legittimo proprietario poco dopo intervenuto presso gli uffici della Questura.

Fissata per questa mattina la direttissima.