Citofonare Montone, al microfono ci sarà Federica Turco

Citofonare Montone ‘on radio fm’ torna on-air per la sesta puntata sulle frequenze di RadioPiù.

Il podcast ‘made larampa‘ – trasformatosi nel programma radiofonico – avrà come ospite l’ex consigliera comunale di Aversa ed esponente del movimento civico ‘Noi Aversani’, Federica Turco.



Con lei affronteremo alcuni punti salienti dell’ultima consiliatura comunale ma anche uno sguardo alle prossime comunali in quel di Aversa.

L’appuntamento è per sabato 20 aprile, a partire dalle ore 10, ovviamente in diretta su RadioPiù.

Citofonare Montone, il podcast nato dall’idea di Benny Fedele e Stefano Montone arriva nell’etere radiofonico.

Un appuntamento settimanale, in diretta, sulle frequenze di RadioPiù.

Appuntamento ogni sabato mattina dalle 10, per due ore, Stefano Montone – coadiuvato da Severino Pannella; e da Benny Fedele in regia e al coordinamento giornalistico – è pronto a rispondere al trillo del citofono per discutere di qualsiasi argomento: attualità, cronaca, politica, cultura, sport di Aversa e della provincia di Caserta.

Gli ascoltatori potranno intervenire telefonicamente chiamando al numero fisso 08231800106 e/o inviare un messaggio Whatsapp al 3421675041.

RadioPiù è sintonizzabile in FM sugli 87.7 Mhz per Napoli e Caserta; 96.2 Mhz per le zone di Benevento e Avellino.

Per gli amici aversani e casertani fuori provincia, RadioPiù è presente anche ad Isernia sui 103,900 Mhz, in DAB+ (la radio digitale) sul canale 10D e in streaming su radiopiufm.it.

Tutte le puntate di Citofonare Montone sono sempre disponibili su www.larampa.it e su tutte le piattaforme di streaming audio (Spotify, Amazon, Google, Apple, TuneIn, Deezer).

#CitofonareMontone: tu bussi, lui risponde!