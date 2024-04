Infermiera muore durante il turno in ospedale

Un improvviso malore ha stroncato la vita di una infermiera mentre stava svolgendo il proprio turno di lavoro presso l’ospedale Cardarelli di Napoli.

La donna, 64enne, aveva scelto di non andare ancora in pensione per la grande passione con cui svolgeva la sua professione

Si è sentita male ed è morta ieri pomeriggio mentre era in servizio nel reparto di Terza Medicina.

L’infermiera aveva cominciato alle 14 il turno pomeridiano nel reparto dove era apprezzata e stimata dai colleghi con cui condivideva le mansioni infermieristiche del reparto da anni.

La donna è stata soccorsa immediatamente dai colleghi ma non c’è stato nulla da fare nonostante la tempestività delle manovre rianimative.

In queste ore sui social sono tanti i messaggi di cordoglio e affetto per la donna e per ricordare il suo grande amore per la professione.