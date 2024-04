Napoli, la rivoluzione passa dal nuovo allenatore

Dopo l’immensa gioia per il terzo scudetto della storia del Calcio Napoli, la stagione 2023/2024 dei partenopei è in via di chiusura in modo molto mesto.

Tutti non vedono l’ora che si chiuda un’annata carica soltanto di rimpianti con tre allenatori differenti che non sono riusciti minimamente a confermare gioco e risultati della precedente gestione Spalletti.

Forse proprio l’ultimo arrivato, Francesco Calzona, ha mostrato sprazzi al livello del Napoli che fu ma a livello di risultati, la squadra è fuori da qualsiasi competizione ed in Campionato si può ambire al massimo ad un accesso all’Europa dei piani inferiori ovvero Conference o Europa League.

In questa situazione l’interesse non può che andare direttamente alla prossima stagione che vedrà una vera e propria rivoluzione in casa Napoli.

Tutti ovviamente sono pronti a scommettere che Calzona non sarà confermato e che la nuova guida tecnica dovrà gestire un momento di importante transizione.

Osimhen sicuro partente

Al 99% la squadra dovrà fare a meno del top player nigeriano Victor Osimhen che lo stesso Presidente De Laurentiis ha dato per partente nella prossima finestra di calciomercato.

Non mancano le sirene neppure per gli altri pezzi pregiati della rosa come Lobotka, Kvara e Di Lorenzo ma le possibilità che tutti e tre rimarranno non mancano.

Sarà anche da capire se Alex Meret sarà riconfermato o meno come portiere titolare della squadra e chi sarà il sostituto di Zielinski dopo che Traorè fino a questo momento non ha particolarmente brillato.

I candidati alla panchina del Napoli

Ma chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? Tanti i nomi che circolano: fosse per ADL il prescelto sarebbe Antonio Conte ma al di là della compatibilità caratteriale tra i due tutta da verificare, bisogna comprendere se la società possa o meno assecondare le volontà di un tecnico che ha fatto sempre richieste per il mercato precise ed importanti ovunque sia andato.

Qualcuno vocifera anche il nome di Max Allegri anche se l’ipotesi sembra davvero fantascientifica.

Un nome che potrebbe mettere d’accordo tutti è quello di Vincenzo Italiano. Si sa già per certo che il tecnico a fine stagione andrà via dalla Fiorentina ed il suo modo di giocare ha indubbiamente molti elementi in comune con quello di Luciano Spalletti tanto che era tra i papabili a prenderne il posto già l’estate scorsa.

Non si può tralasciare un grande ex come Maurizio Sarri, attualmente libero, ma le parole di ADL dopo le sue dimissioni dalla Lazio non sono state certo una dichiarazione d’amore per l’allenatore toscano che a Napoli ha sfiorato uno scudetto e ha incantato tutti per il bellissimo gioco.

La lista dei candidati vede anche Raffaele Palladino, attuale tecnico del Monza, l’emergente Francesco Farioli (ora alla guida del Nizza in Francia) e l’ultimo, in ordine cronologico, ad essersi aggiunto al “casting” è Davide Possanzini che sta facendo benissimo in Serie C con il Mantova ma fare il doppio salto dalla terza divisione alla Serie A sembra davvero rischioso.

Il nuovo direttore sportivo dalla Juve

Chiunque sarà il nuovo tecnico del Napoli, avrà anche un nuovo direttore sportivo: si tratta di Luciano Manna che dalla Juve approderà in Campania, facendo il percorso inverso rispetto a quello compiuto da Cristiano Giuntoli. Manca solo l’annuncio ufficiale ma sembra oramai cosa fatta.