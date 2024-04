Quattro intossicati dopo avere bevuto bibita confezionata

Quattro persone sono stati portati in ospedale per una presunta intossicazione dopo aver bevuto una bibita confezionata.

Accade a Brindisi. Protagonisti di questa vicenda: un adulto e tre ragazzini.

Domenica sera hanno manifestato tali sintomi dopo aver bevuto la bibita a casa di un conoscente a Francavilla Fontana.

Due dei minorenni sono stati ricoverati nel reparto di pediatria del Perrino.

Il più grave dei due, che è giunto in ospedale senza conoscenza, è stato inizialmente ricoverato in rianimazione ma è ora fuori pericolo ed è stato trasferito in reparto.

Entrambi saranno dimessi a breve. Gli altri due, un adulto e suo figlio, sono stati sottoposti ad accertamenti e poi dimessi.

Sull’accaduto indagano i carabinieri che hanno sequestrato e sottoposto ad analisi la bevanda.

Detersivo al posto del vino al ristorante

Il detersivo al posto del vino: grave una donna.

Secondo quanto ricostruito, la titolare del locale, una cinese di 54 anni, ha detto di essersi confusa riutilizzando alcune bottiglie alle quali non avrebbe cambiato le relative etichette portandone così in tavola una con detergente per lavastoviglie.

Colta da malore la 51enne è stata soccorsa dal personale del 118.