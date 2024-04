Detersivo al posto del vino al ristorante: grave una donna

Il detersivo al posto del vino: grave una donna.

La 51enne è stata ricoverata la notte scorsa in gravi condizioni all’ospedale San Carlo di Milano con lesioni all’esofago, dopo aver bevuto del vino in un locale di Milano, in via Carlone.

Secondo quanto ricostruito, la titolare del locale, una cinese di 54 anni, ha detto di essersi confusa riutilizzando alcune bottiglie alle quali non avrebbe cambiato le relative etichette portandone così in tavola una con detergente per lavastoviglie.

Colta da malore la 51enne è stata soccorsa dal personale del 118.

Sul posto sono intervenuti la Polizia e i tecnici Ats, che hanno posto sotto sequestro il locale.

Dopo le prime analisi sulla bottiglia contenente del detersivo e la testimonianza del compagno della 51enne, la titolare è stata indagata per lesioni colpose gravissime.

Prova ad avvelenare la madre con polveri e detersivo sul cibo

Sospettava che il figlio, che aveva realizzato un laboratorio chimico artigianale in soffitta, volesse avvelenarla.

E così ha installato una telecamera in cucina e ha scoperto tutto.

In effetti l’uomo in una circostanza aveva aggiunto polverina bianca nella pentola del cibo e anche su una penna da lei normalmente utilizzava.

Un’altra volta aveva spruzzato del detersivo sul cibo a lei destinato.

Così l’ha denunciato ai carabinieri e fatto arrestare per maltrattamenti in famiglia e minacce.

È accaduto a Vitulazio,: in manette è finito un 35enne.

In passato aveva già aggredito a calci e pugni la madre minacciandola più volte con una carabina.