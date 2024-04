Rosa Chiodo e la ‘nuova’ Vasame per il Kissing Day

In occasione della Giornata Internazionale del Bacio (13 aprile) la cantante Rosa Chiodo ripropone Vasame quello che si può definire un evergreen della canzone napoletana.

“Vasame” è una traccia che viaggia da sempre, trovando ospitalità in voci che le hanno restituito certamente notorietà e spessore.

Eppure, il suo papà artistico Enzo Gragnaniello (suoi testo e musica), non ha risparmiato orgoglio e soddisfazione per questa nuova release firmata Rosa Chiodo.

Una canzone senza tempo, proprio come i baci di chi si ama davvero. E non importa se il finale sia o no a lieto fine: quei baci avranno sempre il sapore dell eterno.

Con questa canzone che la Chiodo ripropone il brano con la direzione artistica di Pippo Seno e gli arrangiamenti dello stesso Seno e di Lorenzo Maffia.

Un viaggio di emozioni, musica e qualità, ormai firma inconfondibile di Rosa Chiodo e del suo team.

Vasame saà disponibile dal 13 aprile su tutte le piattaforme di streaming: Spotify, Amazon Music, YouTube Music ed Apple Music.

ROSA CHIODO | BIO



Partecipa a diversi concorsi nazionali, tra cui “Premio Mia Martini”, aggiudicandosi la vittoria nel 2013 Negli anni ha collaborato con artisti di levatura nazionale ed internazionale tra questi il M° Mario Rosini, in un duetto con il brano inedito “Se ci sei tu”.

L’incontro con Fausto Mesolella, che seguirà e firmerà la direzione artistica del primo disco di Rosa, dal titolo “Si vo’ Dio”, titolo che prende spunto dall’unico inedito presente nell’album, firmato da S. Palomba e R. Afieri, in una raccolta di classici Napoletani, rivisitati, con solo pianoforte dal M°Aldo Fedele.

Viene invitata e accompagnata dallo stesso Mesolella, come ospite, al “Premio Bianca D’Aponte” e condivideranno il palco insieme anche in altre occasioni.

Vince diversi per 2 volte nel quale si aggiudica la Critica consegnatole da Mario Castiglia. Nel 2016, approda al Festival di Castrocaro, in prima serata su Rai Uno, arriva in finalissima aggiudicandosi il “Premio Radio”.

Altre collaborazioni: Peppino Di Capri, Tony Esposito, Gianni Donzelli (Audio 2), Paolo Caiazzo, i quali hanno poi preso parte al suo ultimo progetto discografico.

Nel 2019 il suo provino di “Vasame” convince il regista Ferzan Ozpetek ad inserire la canzone nella colonna sonora del film “Napoli Velata”.

Il 15 ottobre del 2020 infatti, ha visto la nascita del suo ultimo album “Cenerentola è nata a Napule”, 7 inediti, 3 cover + 1 bonus track, con la produzione esecutiva della “Zeus Record”, e la direzione artistica di Pippo Seno.

In questo album, arriva anche la maturità di scrittura, 5 dei 7 brani inediti, ne firma i testi.

Diversi gli autori e compositori che hanno collaborato alla realizzazione di questo album: Bruno Lanza, Peppe Sica (in arte Peppoh), Sally Monetti, Gianni Donzelli (Audio2), Andrea Sannino, Sergio Iodice, Mauro Spenillo.

In più un duetto con il M° Peppino Di Capri, con uno dei suoi successi “Nun è peccato” incorniciato in un videoclip musicale,con il quale partecipa a diverse trasmissioni televisive Rai e Mediaset.

Con Tony Esposito nel brano inedito “Femmene”. Nel 2020, conosce e prende parte ad un lavoro realizzato dall’immenso Geoff Westley, il quale sceglie tra alcune voci, anche quella di Rosa Chiodo, per la rivisitazione del brano “Orgoglio e dignità” di Battisti.

Sempre nel 2020, collabora con Federico Salvatore, per un progetto dedicato agli Squallor.

Attualmente, in attivo con lo spettacolo “Cenerentola è nata a Napule” e “Eppure sorrido summer show” di e con Paolo Caiazzo.

Nel 2023 torna al Premio Mia Martini in qualità di co-conduttrice.