Vacanze in Puglia: le Maldive del Salento

Il Salento rappresenta una destinazione turistica ideale per le famiglie, ma non solo: anche gli appassionati di cultura, le compagnie di giovani e gli sportivi possono trovare in questa location una risposta alle proprie esigenze.

Nel corso degli ultimi anni, hanno conosciuto una celebrità crescente le Maldive del Salento , che devono il proprio nome a panorami spettacolari al punto da sembrare esotici.

Vale davvero la pena, allora, di provare a organizzare una vacanza da queste parti, nella terra del sole, del mare e dellu ientu.

La costa salentina è contraddistinta sul litorale ionico da una parte sabbiosa e sul litorale adriatico dalla presenza di zone rocciose, in cui si alternano insenature e grotte.

Il versante ionico

Se si opta per il versante ionico, è possibile scoprire una grande varietà di spiagge fra Torre Pali e Torre Vado, lungo uno scenario che si articola lungo circa 7 chilometri; non meno spettacolare è la zona della marina di Ugento, ideale per piacevoli passeggiate, così come Gallipoli e Torre San Giovanni.

È proprio qui che si trova il lido delle Maldive del Salento, che nel corso della stagione estiva risulta sempre molto affollato.

Per altro, procedendo in direzione di Porto Cesareo e di Gallipoli le spiagge sono altrettanto seducenti, con una grande varietà di spiagge libere e di lidi attrezzati.

Anche in questo caso la stagione turistica porta un notevole affollamento; il suggerimento è quello di giungere al mattino presto o al contrario di arrivare dopo le cinque del pomeriggio, per non imbattersi in una calca eccessiva.

Le bellezze della costa ionica

Ma lungo il litorale ionico c’è anche molto altro da vedere; di Gallipoli si è detto, ma vale la pena di citare anche Porto Cesareo, con la sua area naturale marina protetta.

Se poi si risale da Gallipoli, continuano le zone da scoprire: da San Pietro in Bevagna a Porto Cesareo, da Porto Selvaggio a Torre Lapillo.

Stiamo parlando di aree del paesaggio che sono contraddistinte da aree umide; non sempre ci sono lidi, ma le dune di sabbia di questa porzione di territorio sono comunque affascinanti.

In più, si è isolati e al riparo dalla folla: quasi si rimane stupiti della possibilità di godere di tanta bellezza senza essere disturbati, per rilassarsi come si vuole.

Il versante adriatico

Come si è accennato, il litorale adriatico nel Salento è in prevalenza roccioso, perfetto per coloro che si vogliono cimentare in tuffi, o anche solo dedicarsi allo snorkeling o all’esplorazione di grotte, tra fondali variegati e ricchi di colori.

La spiaggia di Santa Maria di Leuca e quella di Castro sono due delle più belle di tutto il Salento; da queste parti, inoltre, ci sono le celebri Grotte di Zinzuluse, che però possono essere raggiunte unicamente in barca.

Gli zinzuli non sono altro che le stalagmiti e le stalattiti delle grotte, che hanno l’aspetto dei brandelli di un vestito.

A proposito di grotte, non ci si può dimenticare della Grotta della Poesia, una vera e propria piscina naturale con l’acqua dai colori dello smeraldo.

La Baia dei Turchi

La Baia dei Turchi merita, a propria volta, di essere inserita nel novero delle spiagge più interessanti di tutto il Salento.

Stiamo parlando di una spiaggia a suo modo magica, che può essere raggiunta tramite un lungo itinerario che si sviluppa in una pineta fitta che si conclude in una spiaggia bagnata da acque cristalline.

Come si è già detto per altre location, anche nel caso della Baia dei Turchi il grande rischio è rappresentato da un affollamento eccessivo; d’altro canto, è garantita la massima comodità grazie alla presenza di parcheggi a pagamento e custoditi.

Dove andare al mare: meglio lo Ionio o l’Adriatico?

Prima di scegliere la destinazione delle proprie vacanze nelle Maldive del Salento, conviene sempre dare uno sguardo alle previsioni del tempo: quando c’è vento di tramontana occorre privilegiare il versante ionico, mentre quando il vento è di scirocco sarà da preferire il litorale adriatico.

Grazie ai consigli di spiaggesalentine.it è possibile trovare una sistemazione su entrambi i versanti, che per altro possono essere esplorati anche nel corso della stessa giornata, visto che le distanze sono tutt’altro che proibitive e possono essere coperte nel giro di poco tempo.