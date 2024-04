Virtus Aversa, niente quarti di Coppa Italia

La Virtus Aversa chiude la propria stagione e guarda adesso con estrema fiducia all’annata 2024-25 dopo una salvezza conquistata con le unghie e con i denti che permetterà di ripartire nuovamente dalla Serie A2.

Non è riuscita l’impresa contro la Tinet Prata di Pordenone che dopo il successo in gara 1 ha conquistato anche la seconda partita (1-3) in 7 giorni qualificandosi per i quarti di finale.

Il PalaJacazzi ha salutato i suoi ragazzi, la Coppa Italia diventa un altro degli obiettivi da mettere nel mirino per la prossima stagione.

PRIMO SET. Dopo un primo equilibrio è la Tinet a trovare lo strappo con l’ace di Baldazzi che vale il 9-14. Canuto non ne vuole sapere di far allontanare i friulani e piazza tre punti di fila per il 13-15 (time-out di Boninfante).

Ace di Pinelli e si arriva sul 15 pari. Quando Baldazzi non trova il campo e poi Marra ferma a muro un avversario il tabellone dice 20-17. Ace di Lyutskanov (24-21), tre set point. Chiude Argenta 25-22.

SECONDO SET. Parte meglio la Tinet Prata di Pordenone (2-6) ma con Pinelli al servizio arriva un break (0-4) e la contesa torna nuovamente in pareggio. Il muro di Agrusti porta i normanni in vantaggio (7-6). Break degli ospiti e friulani ancora avanti di 2 (8-10).

Alberini al servizio fa male (9-14). Sul 13-18 c’è il time out di coach Tomasello. Si cambia campo 1-1 (14-25).

TERZO SET. Subito 3-0 per la Virtus Aversa, Baldazzi con l’ace trova il pareggio a quota 10. Si va punto a punto, nessuna delle 2 squadre riesce a prendere il largo.

La Tinet è avanti di 2 (21-23), Lyutskanov pareggia i conti e coach Boninfante richiama in panchina i suoi. Si va ai vantaggi e Prata di Pordenone va avanti 1-2 (24-26).

QUARTO SET. Ace di Terpin (4-7), sull’attacco out di Argenta (4-9) coach Tomasello chiama time-out. Con Agrusti al servizio qualche errore della Tinet permette alla Virtus di tornare in partita (9-12).

Ace di Baldazzi (9-15) e gli ospiti allungano di nuovo. Set che si trascina fino alla fine, con Prata di Pordenone che vince 20-25.