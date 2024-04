Alle elezioni comunali di Aversa, Fratelli d’Italia sosterrà la candidatura a sindaco di Francesco Matacena.

L’ufficialità è arrivata questa sera quando dal presidente provinciale del partito, Gimmi Cangiano.

Da quest’ultimo è arrivato il via libera accodandosi con l’altro partito di centrodestra – presente nel progetto ‘Matacena sindaco’ – Forza Italia.

Nella coalizione fanno parte anche i ‘Moderati per Aversa‘ del consigliere regionale Giovanni Zannini, rappresentati da Giovanni Innocenti ed Olga Diana.

Un passo ufficiale arrivato dopo una settimana, da quella ‘foto serale‘ di Alfonso Oliva – e non solo – con Matacena che suggellava l’appoggio al progetto elettorale del presidente dei commercialisti.

“Non è stata una scelta facile. E non certo per tutte le costruzioni e le teorie di chi prova continuamente a demolire il mio ruolo e la mia persona”, ha fatto sapere Cangiano.

“Non lo è stato perché quanto la coalizione in cui naturalmente si colloca il Partito che rappresento non solo non si è compattata, ma anzi ha seguito due strade diverse, decidere una posizione diventa complicato”.

“Ma alla fine è sempre l’interesse per la città e la prospettiva di ciò che si può fare insieme nei prossimi anni, a determinare le scelte. E ad Aversa, Fratelli d’Italia ha scelto di appoggiare il progetto politico di Francesco Matacena, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Napoli Nord. E si è scelto anche accogliendo le istanze compatte del circolo locale”.

“Francesco Matacena è una persona perbene. Che voler per forza etichettare politicamente è inutile. Ma che proprio per questo motivo, ed anche con il nostro aiuto, può essere per Aversa quel cambio di passo che manca da troppo. Saremo al suo fianco con una lista forte e di peso. E non vediamo l’ora di cominciare”, conclude.