La WNB Football Aversa in corsa per i playoff

Dopo il 14esimo risultato utile consecutivo e a 180’ dalla fine del campionato, la WNB Football Aversa è in corsa per i playoff.

Per la squadra di calcio di Aversa, l’obiettivo è chiaro: raggiungere i playoff e lottare per la promozione.

Un elogio a tutta la squadra è arrivato dalla massima dirigenza della Whynotbrand Football Aversa, squadra che partecipa al campionato di Prima Categoria Campania – Girone A.

“È con grande piacere e ammirazione che desidero rivolgere un elogio speciale a questi ragazzi straordinari della WNB Football Aversa – scrive Massimo Palazzo, massimo dirigente del team normanno -. La loro determinazione, il loro impegno e il loro spirito di squadra li rendono non solo forti sul campo da calcio, ma anche esempi brillanti di ciò che significa essere uomini di valore.Vorrei esprimere anche un sentito ringraziamento al mister, allo staff e ai direttori della WNB Football Aversa per il loro straordinario lavoro: ben 14 risultati utili consecutivi. Il vostro contributo è stato cruciale e siamo grati per tutto ciò che avete fatto finora; adesso siamo quasi in porto, manca l’ultima spinta!”.

RIPORTARE IL CALCIO CHE CONTA AD AVERSA

“In chiusura, voglio ribadire il nostro impegno per riportare il calcio ad Aversa ai livelli più alti e far sognare tutta la città. Siamo consapevoli del potere dello sport di unire le persone, di ispirare speranze e di trasformare una comunità”.

“Con la WNB Football Aversa, vogliamo essere portatori di questo spirito di unità e di aspirazioni. Ci attende un cammino impegnativo, ma siamo pronti ad affrontarlo con determinazione e passione. Con il sostegno dei nostri tifosi, con il duro lavoro di ogni membro della squadra e con il supporto della nostra comunità, possiamo realizzare grandi cose”.

UNA SQUADRA DI TALENTI

“Il calcio ad Aversa non è solo uno sport, è una fonte di orgoglio e di identità per tutti noi. Vogliamo competere con le migliori squadre, vogliamo vedere i nostri giovani talenti brillare sul campo e vogliamo vedere il nome di Aversa risplendere nel panorama calcistico. Insieme, possiamo trasformare i nostri sogni in realtà.

“Forza WNB Football Aversa! Forza Aversa! Insieme, possiamo rendere il calcio una forza trainante per il cambiamento e per la crescita della nostra città. Sogniamo insieme, e insieme realizzeremo grandi cose”.

L’OBIETTIVO DELLA WNB FOOTBALL AVERSA

L’architetto Orlando De Cristofaro con i due imprenditori Salvatore Romano e Massimo Palazzo hanno unito le forze per avviare un nuovo progetto calcistico che portA l’orgoglio della città sul campo da gioco decidendo di investire le loro risorse e le loro competenze per creare una squadra rappresentante la città.

L’obiettivo primario di questo progetto, che nasce per passione, è quello di dar vita ad un qualcosa che finora in città non è mai stato portato avanti.