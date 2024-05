Aversa. Comunali, le liste in campo

Scaduto alle 12 di oggi, il termine ultimo per la presentazione delle liste per le elezioni comunali in quel di Aversa.

4 i candidati sindaci: Franco Matacena (sostenuto da una coalizione civica di centro); Antonio Farinaro (candidato del centrodestra), Mauro Baldascino (sostenuto dalla coalizione di centrosinistra) ed Eugenia d’Angelo (con la sola lista ‘Il Basilisco’).

Aversa (dove si eleggono 24 consiglieri) è tra i comuni che superano i 15mila abitanti: in caso di mancato raggiungimento della soglia del 50% è previsto il ballottaggio.

Le urne, a differenza delle passate elezioni, saranno aperte il sabato pomeriggio e l’intera giornata di domenica.

Seggi aperti sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23.

Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. E’ previsto che si inizi con lo scrutinio delle schede per le elezioni Europee.

Per quanto riguarda le elezioni Comunali, invece, lo spoglio delle schede per sindaco e consiglieri non inizierà prima delle ore 14 di lunedì 10 giugno.

Per quanto riguarda le Amministrative nei tre comuni con più di 15mila abitanti è previsto un eventuale turno di ballottaggio tra i due sindaci più votati e questa nuova votazione si svolgerà nei giorni di domenica 23 (dalle 7 alle 23) e lunedì 24 giugno (dalle 7 alle 15).

Alla chiusura dei seggi inizierà immediatamente lo spoglio.

Di seguito liste e candidati consiglieri comunali a sostegno:

Francesco Matacena sindaco

Aversa Moderata

Giovanni Innocenti, Olga Diana, Ida Iorio, Pietro Giglio, Domenica Pisano, Antonia Serra, Clementina Farinaro, Eufrasia Cannolicchio, Elisabetta Terracciano, Lucia Aversano, Gennaro Marino detto Genni, Anna Conte, Rosa Santina Tufano detta Rossella, Valentina Di Ronza, Francesco Forleo, Iolanda Dello Margio, Gennaro Padricelli, Marcella Carifi, Alessandro De Angelis, Emanuele Vitolo, Antonio Schettino, Domenica Pisano, Vincenzo Di Grazia, Salvatore Della Vecchia.

Immagina Aversa

Vincenzo Arena, Bruno Coppola, Luigi Crispino, Pasquale Tammaro detto Pasquale Leggiero, Massimo Palazzo, Salvatore Savio Napoletano, Martina Marino, Fortuna Zaccariello detta ‘Nella’, Massimo Della Volpe, Maria Grazia Gargiulo, Luigi Panarella, Raffaele Oliva, Giuseppina Paciello detta Pina, Lidia Sardone, Agostina Nugnes, Franco Laurentino, Luigi Pignetti, Teresa Rennella, Raffaella Russo, Margherita Sirio, Carlo Stabile, Immacolata Trasacco detta Imma, Giorgia Rosa Palma Valcarell detta Giorgia, Gildo Del Piano.

Noi Aversani

Federica Turco, Francesco Sagliocco, Ivan Giglio, Sara Fabozzo, Giulia Testa, Federica Piera Nicolò, Giovanni Esposito, Annamaria de Gaetano, Raffaele Cuomo, Rosario Capasso, Maria Assunta Carbone, Oreste Castaldo, Celestina d’Amore, Maria Carmen de Angelis detta Marika, Carmine Martiniello, Martina Masone, Domenico Mottola,, Agnese Palmieri, Salvatore Palmiero, Jlenia Petito, Lucia Pisano, Pasquale Rucco, Luigi Vassallo.

Aversa Italia

Federico Balpasso, Luisa Lisa Galluccio, Renato Oliva, Alessia Guida, Massimo Virgilio, Valerio Ferrara, Umberto Di Grazia, Giuseppe Pecorario, Antonio Porto, Maria Sagliocco, Rosa Marino, Salvatore Mastrillo, Lello Santullo, Carmine Segreto, Claudio Guerra, Vincenzo Sgulo, Ciro Padricelli, Pasqua d’Alesio detta Pasquina, Maurizio Danzi, Adele Ferrara, Barbara Colella, Maurizio Danzi, Ciro De Gaetano, Giovanni Picone, Nicola Rosso, Margherita Mariniello.

Forza Azzurra per Aversa



Luigi Dello Vicario, Maria Letizia Toscano, Di Grazia Stefano, Contento Tiziana, Di Virgilio Francesco, Cristiano Flavio, D’Errico Elena, Marotta Alfredo, Severino Elena, Zampella Vincenzo, Salzano Simona, Chianese Simone, Liquori Francesca, Diomaiuta Marco, Barrella Gaetana, Di Lauro Alfonso, Ariano Elvira, Bazzicalupo Nicola, Amato Maddalena, Tana Umberto, Bartolo Domenico, Abbate Giuseppe Jacopo, Rispoli Gaetano.

Il Centro x Aversa

Raffaele De Gaetano, Anna della Puca, Tito Fatatis, Pasquale Lama, Baldi Assunta, Amerigo Pizzoferrato, Pasquale Bortone, Imma dello Iacono, Antonio Porto, Francesco Scalzone, Pasqualina Rinaldi, Patrizia Tirozzi, Perfetti Giuseppina Rosa, Antonio Porto, Francesco Pecorario, Sferragatta Michele, Leo Luigia Speranza, Alessio Fabozzo, Domenico Palmieri, Michele Fabozzi, Gordon Francescopaolo, Martina De Cristofaro, Luigi Pelolungo, Di Gennaro Giovanna.

Aversa Sapere

Nicola Marino, Ciro Tessitore, Balasco Fausto, Barisciano Giuseppina, Colurcio Valeria, Di Foggia Maddalena, Di Luciano Nicola, Giordano Alessandra, Liccardo Simone, Mangiacapra Tommaso, Pagano Annamaria, Paolella Vincenzo, Patriciello Antonio, Pecovela Antonio, Picone Saverio, Ponticiello Rosario, Puca Gianluca, Rambone Giacomo, Romano Vincenzo, Scognamiglio Luigi, Stabile Simone, Zivolo Mariangela, Grimaldi Letteri Erika Francesca, Lamino Maria.

Aversa Sicura

Giuseppe Jacopo Abbate, Patrizia Edna Arbolino, Gerardo Andreozzi, Pasquale Bortone, Nicola Esposito, Davide Di Martino, Raffaele Graziano, Giovanna Pommella, Domenico Mastrillo, Gaetano Rispoli, Giuseppe Romano, Rosa Anna Del Prete, Guido Corvino, Cesario Marrandino, Svitlana Kvasnyak, Concetta Rauccio, Daniele Tiscione, Lorenzo Principe, Mario Arena, Emilio Tagliafierro.

Antonio Farinaro Sindaco

Fratelli d’Italia

Giuseppe Cannavale detto Pino, Maria Luisa Alborino, Arianna Biondi, Vincenzo Citarella, Raffaele Coscione, Clotilde Criscuolo, Danila De Cristofaro, Silvia De Luca, Adriana De Rosa, Vincenzo Di Martino, Stefano Di Matteo, Giovanni Griffo, Gennaro Guglielmo, Rosario Ippone, Costantino Lauria, Martina Lettera, Michele Riccardo Liguori, Daniele Luciano, Luigi Menditto, Pasquale Nacca, Vito Pellegrino detto Vito, Giuliano Pennacchio, Michele Serao, Immacolata Lama detta Imma.

Forza Aversa

Dino Carratù detto Agostino Armando, Apollonia Reale, Mariano Orabona, Domenico Carusone, Carla Palmieri, Tommaso Longobardi, Carmen Severino, Vincenzo Arena, Cosimo Aruta, Marisa Ausilio, Luisa Barbato, Angela Barone, Antonio Cavazzino, Francesca D’Avino, Nicola Della Volpe, Paolo Esposito, Augusto Umberto Ferrara, Paolo Galluccio, Antimo Iannelli, Federica Ianuale, Gennaro Menditto, Maria Grazia Mottola, Simone Torcia, Pasquale Barbato.

Lista Farinaro Sindaco

Nicoletta Virgilio detta Nicla, Gianluca Golia, Antonio Bottigliero, Francesco Buonincontri, Luisa Camerlingo, Annalisa Coscione, Piero Luigi Galardo, Vittorio Guzzavaglia, Danila Improda, Gennaro Lampitiello, Marianna Marra, Mario Mastrillo, Filomena Merenda, Claudio Paggiarino, Alessandro Piscitelli, Gilberto Privitera, Alfonso Regiti, Donatella Romano, Nicoletta Sagliocco, Domenico Spatafora, Luigi Vinni, Ermelinda Volpe, Diana Masi, Gioele Conte.

Noi Moderati

Roberta Pagliuca, Roberto Romano, Anna Battiloro, Salvatore Candida, Pasquale Cangiano, Luigi Cucurachi, Gemma d’Amore, Ciro de Chiara, Nicola dell’Imperio, Massimo Guardiani, Rodolfo Iavazzo, Davide Improta, Caterina Lampitelli, Salvatore Marano, Domenico Marzano, Raffaele Pagliuca, Fabio Pouget, Donato Simonelli, Luigina Tancredi, Antonietta Vitagliano, Orsola Sagliocco, Rossella Mottola, Emanuele Graziano, Roberta Borrelli.

Mauro Baldascino Sindaco

PD

Elena Caterino, Marco Girone, Vincenzo Angelino, Elide Lucariello, Monica Salese, Assunta D’Aniello, Michele Iemme, Simone Vicario, Pasquale Piccolo, Giuseppe Romano, Salvatore Argenziano, Francesco Del Franco, Angela De Falco, Vincenza Di Tella, Giuseppe Ferretti, Francesca Grifo, Asia Feliciello, Raffaele Di Lauro, Stefania Caiazzo, Christian Cotugno, Clelia Di Marzo, Assunta Aprea.

M5S

Nicola Rosano, Giuseppe Sequino, Nicola Barretta, Francesco Rosario Bianco, Maura Bortone, Viktoriya Bykova, Federica Cacciuolo, Antonio Campanile, Lorenzo De Pascale, Anna Esposito, Pasquale Galiero, Michele Lama, Domenico Maietta, Emilia Mennillo, Carmine Monaco, Antonio Mottola, Claudia Mungiguerra, Pasquale Pagano, Giuseppe Palumbo, Roberta Pepe, Ivano Ripani, Simona Romano, Vincenzo Virgilio, Mehdi Zoubri.

Centro Democratico – AVS

Barbato Luigi, Bocchino Immacolata, Cacciapuoti Maria Teresa, Caiazza Francesco, Capoluongo Giancarlo, Castionetti Ilaria, Caterino Emiliano, Cecere Domenico, D’aniello Gino, D’Auria Nicola, Di Foggia Luigi, Di Martino Vincenzo, Di Rosa Tiziana, Diomaiuta Vincenzo, Eramo Raffaele, Gentile Ernesto, Liotto Luigi, Maggio Maria Grazia, Niola Clara, Orlando Marianna, Principato Giovanni, Tramontano Renato, Turco Nicolina.

La Politica che Serve

Paolina Pezone, Roberto Iavazzo, Mario De Michele, Mariano Scuotri, Nerina Anna D’Ignazio, Basiru Omobowale Okesola detto Mobo, Immacolata Bortone, Alessandra Andreotti, Lucia Cacciapuoti, Carlo Cafarelli, Carmela detta Pamela Cecere, Nerina Anna D’Ignazio, Giuseppe Di Santo, Mariano Di Vaio, Immacolata Esposito, Domenico Garofalo, Maria Golia, Carmela Liotto, Rosaria Martiniello, Giacomo Mercaldo, Salvatore Sassano, Ilaria Severino, Luigi Taffuri, Raffaele Tessitore, Stefano Cavallaccio

Aversa Progressista

Paolo Cacciapuoti, Francesco Paolo Contiero, Nicola Cusano, Vincenzo D’Antonio, Gilda De Crescenzo, Carmela Di Grazia, Vincenzo Di Maio, Ivano Elefante, Antonio Farina, Gabriella Giustiniani, Giovanni Leccia, Carmela Masi, Maria Masucci detta Valentina, Giuseppe Midieceste, Maria Molitierno, Fabrizio Moscato, Paolo Nappa, Carmela Pedata, Luciano Pellino, Antonio Romano, Mario Romano, Claudio Sangermano.

Eugenia d’Angelo sindaco

Il Basilisco

Affinito Luigi, Caiazzo Daniele, Consiglio Paolo, D’Angelo Giovanni detto Giancarlo, Fabozzo Giorgio, Fardella Vincenzo, Fattore Raffaele, Gagliardi Alessia, Gifuni Angelo, Gisonde Gennaro, Grazioso Anna, La Scala Rodolfo, Mancuso Antonio, Mariani Anna, Pagliaro Emanuele, Panella Teresa, Pezzella Mara, Picone Livia, Razzini Ciro, Russo Angelo Domenico, Russo Giovanna, Sarnataro Margherita, Schiavone Cristiano, Verde Alfonso.