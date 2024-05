Aversa. Tekra, i lavoratori saranno in sciopero

La battaglia ambientale ad Aversa dei lavoratori della Tekra continua da mesi a difesa dei diritti e per il ripristino e la bonifica dei due centri raccolta dei rifiuti della Città Normanna da anni abbandonati e chiusi e mai più riaperti dalla scorsa Amministrazione Comunale a guida Alfonso Golia.

La Tekra è la ditta che si occupa della raccolta rifiuti e dei servizi ambientali nella città di Aversa.

Dai lavoratori e non solo, arriva l’appello delle isole ecologiche interrate e più fruibili e sicure.

“Ormai sono bombe ecologiche sotterranee pronte a scoppiare con il caldo che sta per arrivare”, fa sapere il comitato ‘Stop allo Scempio Ambientale Ovunque – Aversa’ che sabato mattina, 11 maggio, sarà vicino ai lavoratori.

“La Tekra non possiede e non si adopera con mezzi da lavoro adeguati per far eseguire la raccolta dei rifiuti, le pulizie periodiche delle stesse e alimenta di fatto i cumuli d’immondizia che si creano presso i vari punti della Città Normanna, anche secondo il Capitolato cittadini ha ricavi milionari”.

“Come Comitato Cittadino e ambientale da anni in difesa del territorio non possiamo altro che appoggiare la resistenza dei lavoratori che contro i patti criminali tra politica, ecomafie e imprenditori dei rifiuti che sulla ‘munnezza’ fanno il loro sporco business a discapito della salute cittadina e dell’ambiente”.

Al fianco dei lavoratori in lotta anche il sindacato USB Campania che sta “portando avanti questa battaglia dura e a difesa del loro lavoro e dei cittadini, della propria sicurezza e di quella di tutti, del proprio salario ma soprattutto dell’ambiente e per pretendere un miglior servizio di raccolta rifiuti che applichi in toto le norme vigenti sull’igiene ambientale e che supporta la differenziazione dei rifiuti”.

“Invitiamo le cittadine ed i cittadini ad abbracciare sabato la protesta dei lavoratori della Tekra e di presentarsi al presidio che si terrà in Piazza Municipio dalle ore 9 sotto le arcate della Casa Comunale di Aversa”.

“Si invitano i comitati, le associazioni e le organizzazioni ambientaliste ad unirsi alla protesta, si invitano le forze politiche in campo che tengono al bene della Città, alla salute pubblica che si schierano tutte a difesa dell’ambiente e del nostro territorio, Vogliamo il ripristino dei Centri di raccolta rifiuti. Vogliamo l’annullamento dello “Svuota Cantine’. Vogliamo che le tasse della Tari diminuiscono facendo crescere un servizio di raccolta differenziata in Città, efficace e nel rispetto del territorio e della salute pubblica”.